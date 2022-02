Andorra la Vella inicia el pla integral de millora de voravies de la parròquia al carrer Gil Torres

El Comú d’Andorra la Vella destinarà aquest 2022 un milió d’euros per millorar les voravies de diverses ubicacions de la parròquia. La primera de les actuacions emmarcada en la campanya general de reparació de voravies serà el tram central del carrer Gil Torres, situat entre els números 30 i 48. Es tracta d’un tram d’una zona residencial que està força deteriorat, la reparació del qual aportarà més seguretat per als vianants.

El cònsol menor, David Astrié, ha exposat que la voluntat és millorar voravies malmeses, a banda de continuar desenvolupant el model de parròquia sostenible i per a les persones amb millores urbanístiques. En aquest sentit, ha destacat els més de 6 quilòmetres lineals de voreres noves que ha fet el Comú d’Andorra la Vella els darrers sis anys, ja sigui, bé amb la construcció o ampliació d’espais destinats als vianants, com la renovada avinguda d’Enclar o el carrer de la Plana, a través del qual s’accedeix a l’Escola Andorrana de Santa Coloma; o bé amb la transformació de zones de passeig, com la part baixa de l’avinguda Meritxell o el carrer Callaueta.

Astrié ha remarcat que algunes de les actuacions que es duran a terme enguany responen a demandes ciutadanes recollides durant l’elaboració dels Pressupostos Participatius. El carrer de les Canals, Doctor Molines o Esteve Dolsa són algunes de les actuacions de millora de voravies que s’executaran els mesos vinents.