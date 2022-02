Finalitza la 3a edició de l’Okupa’t, que s’ha ampliat en hores i contingut formatiu

El Comú d’Escaldes-Engordany ha acollit aquest dimarts el lliurament dels certificats d’aprofitament als participants en la tercera edició del programa de formació sociolaboral Okupa’t. En aquesta ocasió, els continguts s’han millorat i la durada s’ha ampliat. Així doncs, els joves que hi han pres part han fet una estada al Comú d’Escaldes-Engordany de dos mesos quan en les anteriors edicions aquesta estava limitada a un mes.

L’horari també s’ha augmentat, passant de sis a vuit hores diàries. A més, s’ha obert a persones de més edat (abans s’orientava a la franja dels 16-18 anys i ara a la dels 16-21) i s’ha centrat exclusivament en els joves que han deixat els estudis i que tampoc treballen. Quant a la formació, s’ha inclòs un curs de primers auxilis i d’altres a càrrec del Servei d’Ocupació.

Van començar aquesta tercera edició sis joves dels quals quatre han arribat al final del programa. Des del Comú d’Escaldes-Engordany es destaca el bon resultat que s’està obtenint tenint en compte que un 66% dels participants l’ha acabat.

L’estada de dos mesos va començar al desembre. Durant el primer mes, els participants van fer dues setmanes de formació i una estada en diferents departaments del Comú d’Escaldes-Engordany. Al gener van escollir en quin departament volien treballar. Per a aquesta feina han percebut el salari mínim.

L’Okupa’t està adreçat a joves en situació de risc social o problemes sociofamiliars i que es troben amb dificultats per accedir al mercat laboral perquè han abandonat els estudis i no tenen experiència laboral. Un cop finalitzada aquesta edició, des del departament d’Acció Social es constata que el programa està aconseguint els objectius pel qual es va crear. En aquest sentit, s’ha comprovat que els participants adquireixen confiança en si mateixos, els permet orientar-se laboralment i en alguns casos els ha decidit a continuar estudiant o anar a la universitat.

El programa impulsat pel Comú d’Escaldes-Engordany cobreix un buit que hi ha al país, ja que dona resposta a les dificultats amb què es troben els joves que no acaben els estudis, que no disposen d’experiència laboral i que tenen altres problemes afegits. Amb l’Okupa’t es donen habilitats i eines i es permet adquirir experiència laboral. En resum, es dona una oportunitat als joves.

Un cop finalitzada l’estada al Comú, els joves es deriven al Servei d’Ocupació per rebre orientació en la recerca activa de treball. D’aquesta manera s’assegura que els participants no queden abandonats quan acaben. Cal destacar que tot això es porta a terme en un clima d’excel·lent col·laboració entre el Comú d’Escaldes-Engordany i el Govern.

Després del lliurament dels certificats, els participants han destacat que el programa Okupa’t és una opció magnífica per orientar-se professionalment i han celebrat l’acompanyament ofert pels tècnics comunals. Alguns han reprès els estudis i d’altres planegen fer-ho en un futur pròxim.

Ara, el Comú d’Escaldes-Engordany ja està treballant en la pròxima edició, que arrencarà en els pròxims mesos. Aquest any hi ha reservada una partida de 180.000 euros per al programa, tenint en compte que els participants perceben el salari mínim pel treball que realitzen.