El Cos de Banders avança en l’agilització administrativa i la digitalització durant el 2021

El director del Cos de Banders, Ferran Teixidó, ha presentat aquest dijous al matí, en roda de premsa, el balanç i la memòria de tasques desenvolupades pel departament durant el 2021. Entre totes les accions emprades en destaca l’elaboració i impuls d’un pla de digitalització, amb la voluntat de facilitar el màxim el contacte amb la ciutadania i en busca de la major eficàcia. “Mantenim intacta la vocació per impulsar accions encaminades a la protecció i preservació del medi natural i de la fauna, alhora que incorporem eines més pràctiques per reduir els tràmits administratius”, ha destacat Texidó.

En aquesta línia, el director del Cos de Banders ha explicat que s’ha incorporat, per primera vegada, un administratiu adscrit directament al departament i s’ha establert un Cap d’Unitat amb funcions administratives per tal de poder desenvolupar de manera ràpida i àgil els tràmits vinculats al cos. Així mateix, s’han incorporat tauletes de nova generació per digitalitzar documents, controls de caça i pesca, plantilles d’atestats, verificació de danys d’espècies regulables, recomptes i per fer el seguiment d’espècies de fauna i flora.

Finalment, Teixidó també ha ressaltat que ja s’ha constituït internament el grup de drons del cos i properament es posarà en funcionament l’eina que serà utilitzada durant els recomptes i seguiment de la fauna salvatge.

Més de 2.500 trucades

Entrant al detall de les dades registrades, destaca que el Cos de Banders va fer un total de 1.351 actuacions durant tot el 2021. Això representa que gairebé en el 60% de les trucades telefòniques rebudes (2.502) es va realitzar una sortida per resoldre la demanda de la ciutadania. Teixidó ha explicat que amb les trucades, que es mantenen en els mateixos nivells registrats que el 2020, a part de resoldre la casuística concreta també es desenvolupa una tasca de conscienciació a la ciutadania per donar a conèixer la fauna del país i establir pautes de conducta enfront de determinades situacions comunes.

Analitzant les consultes rebudes, es desprèn que els mesos de més demandes es concentren el període estival, concretament entre juny i setembre. Pel que fa a temàtiques, en destaca tot el fet relacionat amb fauna, caça i danys a espècies regulables.

En relació als controls efectuats i als atestats oberts per infraccions de la normativa, destaca una baixada important global dels atestats iniciats durant el 2021 respecte al 2020. Ferran Teixidó ho ha relacionat amb un major respecte i coneixement de la normativa per part de la ciutadania. Així, pel que fa als controls de caça van incrementar-se fins a 761 per l’augment de les peces de caça en els diferents plans (isard, mufló i cabirol). Tot i això, els atestats oberts per infraccions van disminuir fins als 10. “Establim un control més ampli, però detectem menys infraccions”, ha ressaltat Teixidó.

Una tendència similar també es registra amb els atestats oberts per infraccions detectades amb relació als gossos perillosos o en el cas dels atestats per a focs iniciats sense permís previ. En el primer cas s’han constatat 34 atestats versus el 54 registrats el 2020. En el cas dels focs, els atestats gairebé es redueixen a la meitat, sent 6 el 2021 i 11 el 2020.

L’únic aspecte que ha vist incrementat el nombre d’atestats són tots aquells relacionats amb la pesca. Així, l’any passat es van obrir 18 atestats mentre que el 2020 se’n van constata 10. Teixidó ha argumentat que aquest increment ve determinat pel període de confinament decretat l’any 2020 per fer front a la pandèmia de la COVID-19. Cal tenir en compte que el nombre d’atestats registrat el 2021 s’assimila al del 2019, quan no hi va haver confinament.

Finalment, el director del Cos de Banders ha explicat que en la gran majoria d’atestats oberts l’any passat es van acollir al procediment simplificat, aprovat arran de la modificació de la Llei del Cos de Banders el 2021. “Aquest aspecte ens confirma que l’aposta per un procés més àgil i menys costós ha estat ben rebut per la ciutadania”, ha emfatitzat.

Increment del seguiment a les xarxes socials

Un altre dels aspectes importants desenvolupat pel Cos de Banders és la sensibilització de la ciutadania a través de les xarxes socials així com també als centres escolars. Bona mostra del primer aspecte és l’increment que han tingut els canals durant el 2021. Així l’Instagram ha tingut un augment del 31% de seguidors i un 7% en el canal de Twitter.

Pel que fa a les sortides escolars, s’han recuperat els números registrats previs a la pandèmia amb un total de 744 sortides al medi natural. La dada va caure fins al 34 respecte al 2020 mentre que el 2019 se’n van realitzar 830.