El COPSIA finalitza el servei d’atenció psicològica gratuït per l’emergència sanitària de la Covid-19

D’acord amb les últimes mesures anunciades per Govern en relació a la represa de les activitats lligades a les professions sanitàries, des de la Junta del Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra (COPSIA) s’entén que amb aquesta reobertura de tots els centres de Psicologia del Principat no es pot mantenir el

funcionament del torn voluntari i gratuït d’atenció psicològica que es va posar en marxa en el context d’emergència sanitària COVID-19. Per tant, el pròxim diumenge 17 de maig finalitzarà el servei d’atenció psicològica que el COPSIA va engegar per donar resposta a les necessitats de la població durant el període de confinament vinculat a l’emergència sanitària del COVID-19.

Aquest servei es va iniciar el passat 17 de març amb la participació de 26 psicòlegs voluntaris i durant aquests 2 mesos ha atès a unes 300 persones que han manifestat diversos neguits o trastorns psicològics que requerien una atenció professional. Des del col·legi de psicòlegs es vol remarcar “la resposta tant positiva que hem rebut dels ciutadans vers aquest projecte que ha resultat tant important i tant necessari durant aquestes setmanes de confinament”.

“Des de la Junta del COPSIA estem treballant ja en la difícil possibilitat de donar continuïtat a aquesta atenció psicològica bàsica cap als col·lectius de població més desafavorits i/o més vulnerables i que poden patir conseqüències psicològiques degut a la crisi sanitària. Entenem que els resultats d’aquest projecte que ara tanquem refermen la necessitat inexorable d’incloure, d’una vegada per totes, als psicòlegs com a especialistes de la salut mental dins de la cartera de serveis sanitaris del Principat d’Andorra”, manifesta el comunicat emès.

Durant aquests dos mesos de treball frenètic, el COPSIA ha establert col·laboracions amb entitats, administracions i col·lectius del país: Ministeri de Salut, Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, Creu Roja Andorrana, Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, Àrea de Salut Mental del SAAS, Autea, Unicef, Institut d’Estudis Andorrans (IEA), Fundació ActuaTech, altres col·legis professionals i tota la premsa del país.