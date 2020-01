El Tribunal Constitucional ha donat la raó a una afectada pel cas Valora i ha exigit a la Batllia que resolgui en el termini més breu possible la seva petició de noves diligències d’instrucció. Conclou que s’ha vulnerat el dret fonamental a un judici de durada raonable i que la recurrent té dret a una indemnització. Fa més de dotze anys de la intervenció de la societat inversora, que va registrar pèrdues milionàries de les quals els clients no en tenien coneixement.

El Constitucional ha resolt a favor d’una afectada del cas Valora que va presentar un recurs d’empara per la inactivitat de la Batllia a l’hora de tenir en consideració unes proves. La recurrent es queixa que han passat més de dos anys des que va fer aquest pas i que no hi ha hagut cap avenç.

En les seves argumentacions el Constitucional entén que la complexitat del cas Valora i l’acumulació de causes, canvis de batlles i manca de recursos afecten el procés principal, però no el que fa referència el recurs d’empara. Alhora reconeix que l’afectada té dret a ser indemnitzada.

La fiscalia també reconeix aquest retard injustificat.

El cas Valora va esclatar el 2007, quan l’antic INAF va intervenir la societat inversora, que havia registrat pèrdues de 23 milions d’euros amagades als clients. A dia d’avui ni de bon tros està resolt.