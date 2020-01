Tercer dia del judici de la causa primera de BPA en què s’han tractat les qüestions prèvies, les possibles mancances en el sumari que al·leguen els advocats defensors dels 24 processats per blanqueig. El tema central ha estat la validesa d’una sentència, la sentència “Campos” del Tribunal Constitucional.

La sentència del Constitucional a la qual s’ha fet referència en la sessió d’aquest dimecres del judici estableix que les escoltes telefòniques en una altra causa i a Espanya no són aplicables en un altre afer i, per tant, no es poden usar. Una demanda a la qual s’han afegit la totalitat dels processats, que volen que també se’ls apliqui la mateixa doctrina. Avui mateix el torn de presentació de les anomenades qüestions prèvies hauria d’acabar-se. Llavors el tribunal suspendrà el judici per deliberar si les pren en consideració. També té clar que esperarà que es resolguin els pràcticament segurs recursos al que decideixi a altres instàncies.

Fonts relacionades amb l’afer han afirmat que el tribunal podria trigar entre 6 mesos i 1 any a estar en disposició perquè torni a començar el judici de fons de la causa: el blanqueig de capital en grup organitzat. Si s’arriba a aquesta fase, llavors haurien de declarar els 24 acusats de blanqueig, els testimonis i els especialistes, amb una durada d’uns quatre mesos.

El judici de la causa primera de BPA va començar el gener del 2018 i des de llavors ha patit suspensions i ajornaments. Mentrestant, el testimoni estrella en què es basa bona part de l’acusació, Rafael Pallardó, ha canviat la seva versió inicial. A més, hi ha una querella presentada per determinar si el testimoni de Pallardó s’hauria aconseguit amb pressions, coaccions i tortures psíquiques. Si s’acceptés a tràmit també modificaria la celebració del judici.