El Consell General aprova els canvis legislatius per afavorir la creació del centre de recerca de Grifols

El Consell General ha aprovat, pràcticament per unanimitat, els canvis legislatius necessaris per afavorir la implantació de Grifols a Ordino.

Només hi ha hagut una abstenció: la de la consellera general no adscrita Carine Montaner. Ha assegurat que podria haver-hi perills en un laboratori de recerca com aquest, ja que ” un centre d’aquesta tipologia pot arribar a manipular patògens de nivell 3″.

També ha assegurat que la implantació hauria d’haver-se fet després d’haver consultat la població en referèndum i que s’hauria de consultar a la UNESCO.

Per la seva banda, l’Executiu ha replicat que no s’ha de crear alarmisme i que és una opció que pot crear riquesa. En aquest sentit, el cap de Govern, Xavier Espot, creu que “hem de tranquil·litzar a la població, ja que és un projecte que no representa cap risc”.

A més, ha remarcat que “està emmarcat en projectes de baix impacte ambiental”, en la línia que requereix la parròquia d’Ordino com a reserva de la biosfera.