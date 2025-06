El Consell d’Europa escull Pere Pastor com a expert per a la selecció dels membres del TEDH

El magistrat i jurista andorrà, Pere Pastor Vilanova (SFGA)

El magistrat i jurista andorrà, Pere Pastor Vilanova, ha estat elegit membre del Panel consultiu d’experts de selecció dels candidats a jutges del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH); òrgan del Consell d’Europa encarregat de garantir l’excel·lència i la imparcialitat dels processos de selecció dels jutges del TEDH.

Aquesta designació representa un nou pas en la projecció internacional d’Andorra i dels professionals del país en les institucions multilaterals. Aquesta elecció es valora molt positivament per part del Govern com a resultat del treball per a proposar perfils andorrans en llocs de responsabilitat i rellevància dins de les organitzacions internacionals.

Des de l’octubre de 2024, Pere Pastor és vicepresident del Tribunal Constitucional d’Andorra, després d’haver estat durant 9 anys el jutge a títol d’Andorra al Tribunal Europeu dels Drets Humans.