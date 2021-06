El Consell de Ministres adjudica la subvenció a la cinematografia 2021 al projecte ’42 segundos’

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular de Cultura i Esports, Sílvia Riva, l’adjudicació de l’ajut a la cinematografia per a projectes en preparació i/o desenvolupament durant l’any 2021 per un import de 80.000 euros al projecte ’42 segundos‘ presentat per l’empresa productora Im minent Produccions.

En el concurs d’enguany s’han presentat un total de sis sol·licituds i es destaca del projecte guanyador que és el que presenta més solidesa i magnitud que assegura totalment el finançament i una projecció destacada. La comissió destaca l’oportunitat que significa per a la indústria cinematogràfica andorrana que una productora del país dugui a terme un tipus de col·laboració com aquesta, en què intervenen peces clau del sector com Amazon i Universal i que, a més, una part del rodatge es desenvolupa al país.

La creació d’aquest ajut el 2019 per part del Ministeri de Cultura i Esports obre una línia de suport cap a un sector de la indústria cultural com és la cinematogràfica amb molta activitat durant els darrers anys.