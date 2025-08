El Consell de l’Alt Urgell aprova els preus del menjador escolar per al nou curs

Taules parades d’un menjador escolar. Foto: Consell Comarcal de l’Alt Urgell

Aquesta setmana, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) ha procedit a l’aprovació dels preus del menjador escolar per al curs 2025-2026, que a grans trets s’apugen uns vint cèntims. Des del grup de Junts, Josefina Lladós -també presidenta de l’ens- recordava que segueixen els preus que fixa el Departament d’Educació de la Generalitat i que la revisió només afecta poc més del 20% de les famílies usuàries, perquè actualment gairebé el 80% restant reben beques per diferents vies i amb diferents imports.

Lladós subratllava que aquestes actualitzacions són necessàries per a mantenir la viabilitat econòmica del servei que, a més a més, aposta dins les seves possibilitats per a oferir aliments de proximitat, i que cal mantenir el rigor en la seva gestió econòmica.

Compromís es va abstenir tot adduint que d’una banda defensen la municipalització del servei, però de l’altra entenen que les actualitzacions de preus són necessàries. De la seva part, ERC i la CUP hi van votar a favor. La consellera de la CUP, Gisela Sellés, va defensar-ho pel fet que el menjador el gestiona una empresa pública i la seva formació hi ha de donar suport per coherència i per a demostrar que pot ser viable.