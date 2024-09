El Comú d’Ordino projecta una nova zona ludicoesportiva al costat de segona ensenyança

Simulació de com quedaria la nova zona ludicoesportiva (Comú d’Ordino)

El Comú d’Ordino ha projectat una zona ludicoesportiva al costat de l’Escola Andorrana de segona ensenyança on s’ha tingut en compte l’opinió dels futurs usuaris a l’hora de dissenyar-la. La zona tindrà una pista multiesportiva i llits elàstics que va ser la proposta que van triar els joves consultats a través d’un procés participatiu en el qual es van recollir 411 votacions d’infants i joves nascuts entre el 2008 i el 2012 que resideixen a Ordino o hi estudien.

Es tracta d’una zona de gran afluència de joves i tal com ha explicat la cònsol major, Maria del Mar Coma, “el lloc és immillorable, on es troba l’Escola de Segona Ensenyança i el CTO, el camp de futbol i serveis suficients, també per l’aparcament i proximitat al nucli del poble, però prou lluny per a donar vida a aquesta zona de creixement de la parròquia”

El projecte es materialitza gràcies a la cessió del sòl, que ha de revertir en inversions de millora d’equipaments i serveis comunals. És un projecte que es va iniciar l’abril de 2024 i ha liderat la conselleria de participació ciutadana.

Per a portar-lo a terme s’hi destinaran els 50.000 euros previstos pel pressupost participatiu i els 100.000 euros que havien de servir per a adequar la parcel·la. D’aquesta manera “el procés de participació ciutadana, un compromís adquirit d’aquest mandat, es reenfoca per a no veure’ns limitats pel pressupost participatiu en l’acció de Govern que té com a retorn el benestar i la qualitat de vida de la població, en aquest cas els joves”, ha assenyalat la cònsol. La consellera de Participació Ciutadana, Meritxell Rabadà, ha indicat per la seva banda que “implicar els joves en la presa de decisions és una manera d’educar-los en la democràcia”.

Rabadà ha explicat que el procés participatiu “ha estat la manera de donar resposta a les necessitats d’un sector concret de la població, en aquest cas els joves adolescents, i al mateix temps comptar amb la seva opinió per a la presa de decisions”.

Les sis propostes que es van presentar a votació es van elaborar basant-se en les converses entre els tècnics de joventut del Punt d’Informació Juvenil (PIJ) de la parròquia i els seus usuaris; també es van tenir en compte els suggeriments es van fer des de l’EASEO i la junta d’escola.





Així es va decidir que els joves poguessin escollir entre aquestes propostes:

Una pista de multiesports amb una taula de ping-pong i una de teq ball. Una pista de multiesports amb llits elàstics. Una pista de bàsquet amb llits elàstics. Una pista de bàsquet amb llits elàstics i una taula de ping-pong. Llits elàstics amb taula de ping-pong i també de teq-ball. Un circuit de BTT amb una pista de multiesports.

Per a portar a terme les votacions es va comptar amb la total col·laboració de l’EASEO, ja que es van poder realitzar a través d’un Google Forms a les classes de tutoria. Per als alumnes de sisè de primària de l’escola andorrana d’Ordino, les votacions es van fer també en una classe de tutoria amb la presència dels tècnics de joventut del Comú i finalment també es va organitzar un berenar i votació al Punt d’Informació Juvenil per tal que els joves residents a Ordino, però estudiants a altres centres també hi poguessin participar.

Així, en total es van recollir 411 vots, un dels quals en blanc, i la proposta guanyadora va ser la pista de multiesports amb llits elàstics amb el 33% dels vots. Els resultats van ser els següents:

. Una pista de multiesports amb una taula de ping-pong i una de teq ball.

100 vots (24,33% dels vots)





. Una pista de multiesports amb llits elàstics.

136 vots (33% dels vots)





. Una pista de bàsquet amb llits elàstics.

11 vots (2,68% del vots)





. Una pista de bàsquet amb llits elàstics i una taula de ping-pong.

66 vots (16,06% dels vots)





. Llits elàstics amb taula de ping-pong i també de teq-ball.

35 vots (8,51%)





. Un circuit de BTT amb una pista de multiesports

62 vots (15,08%)