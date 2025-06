El Comú de Sant Julià obre l’accés rodat a la zona de Claror

Aquest dimarts comencen els controls dels accessos rodats en alguns punts de la parròquia de Sant Julià (Comú)

A la parròquia de Sant Julià de Lòria, aquest dimarts, 10 de juny, començarà el període de control dels accessos rodats a la zona de Claror, Camp Ramonet, Port Negre i Coll de Finestres. L’obertura s’ha retardat unes setmanes a causa de la presència de neu en la zona. L’accés es permet als vehicles motoritzats i/o rodats i queda prohibida la circulació de vehicles motoritzats i/o rodats amb matrícula estrangera i/o llogats sense l’autorització expressa del Comú, tal com ho estableix l’ordinació reguladora aprovada el juny de 2024.

Durant el 2024, es va autoritzar l’accés a 815 vehicles, xifra que representa menys de la meitat dels vehicles que hi van accedir el 2023 i que van ser 1.846. Per tant, aquesta aplicació ha permès reduir considerablement la massificació, el nombre de vehicles en la zona, i al mateix temps, s’ha assolit un millor control.

L’accés estarà obert fins al 6 de desembre de 2025, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. En aquest sentit, per a poder circular per les zones establertes, és necessari disposar d’un carnet específic que té un preu de 35 euros per persona. Per a tramitar-lo, cal adreçar-se al servei de Tràmits del Comú a partir d’aquest dimarts, 10 de juny, de dilluns a divendres de les 8 a les 14.30 hores, o bé omplir la sol·licitud que es pot descarregar de la web del Comú.

Pel que fa a les persones que no disposen del carnet, hauran d’abonar un total de 26 euros per vehicle al dia. Les entrades es poden adquirir al servei de Tràmits, a l’Oficina de Turisme de la plaça Laurèdia, o bé a la caseta situada a la barrera d’accés on hi haurà un guàrdia que controlarà el pas.

La vulneració de les prescripcions de l’ordinació reguladora té la consideració d’infracció administrativa i les sancions van dels 50 als 3.000 euros. Durant el 2024, se’n van imposar un total de 10 per incompliment de la normativa comunal.