A Escaldes, el Colors de Música presenta com a caps de cartell a les joves artistes Raquel Lúa i Àuria Franch

La cantant Raquel Lúa serà present al Colors de Música d’Encamp (Faro Music)

El Comú d’Escaldes-Engordany dona a conèixer el cartell de la nova edició del Colors de Música, una proposta cultural consolidada que aposta per la qualitat artística i la diversitat d’expressions escèniques en l’espai públic. Un any més, el programa reunirà a la parròquia disciplines com la música, la dansa, l’art i la història, amb la voluntat d’apropar la cultura tant a la ciutadania com als visitants durant l’estiu.

Les actuacions musicals més destacades del Colors de Música inclouen Raquel Lúa, que presentarà el seu darrer treball Peinar raíces (6 d’agost, a les 19 h), i Àuria Franch amb el projecte Com sonaria en català…? (13 d’agost, a les 19 h), una reinterpretació de grans èxits de la música internacional versionats en català. També actuarà Marina BBFace & The Beatroots (18 de juliol, a les 19 h), amb una proposta enèrgica de soul i funk per a tots els públics. Tots aquests concerts tindran lloc a la plaça Coprínceps.

El programa musical es completarà amb l’actuació de Los Mejores (20 d’agost, a les 21 h), un tribut a les grans bandes de música espanyola; l’espectacle dels Northern Cellos (30 de juliol, a les 19 h), amb violoncels elèctrics; i propostes de caràcter clàssic com el concert del Sax Fest & ONCA a la plaça de l’església (17 de juliol, a les 19 h) i el recital d’orgue A la llum de J.B. Cabanilles a l’església de Sant Pere Màrtir. Tampoc hi faltarà la tradicional Nit del Silenci (7 d’agost, a les 21 h).

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) també prendrà protagonisme amb una programació que gira entorn de l’exposició Albrecht Dürer. Obres mestres del gravat renaixentista, oberta al públic a partir del 19 de juny. Al voltant de la mostra, s’han organitzat activitats com un taller de gravat en fusta, conferències especialitzades, una visita guiada i una visita nocturna.

La dansa tindrà una presència destacada amb ballades de sardanes i fins a set espectacles de dansa contemporània, que enguany es representaran a la recent inaugurada plaça de l’església. També s’hi inclouen propostes de teatre itinerant, com ara la interpretació de Turistes i banyistes i l’obra De pont a pont, que conviden a descobrir espais emblemàtics de la parròquia tot explicant episodis de la seva història. En aquest cas, la primera proposta tindrà un cost de 3 euros i la segona, de 5 euros. Les entrades es poden adquirir a través de www.e-e.ad.

El programa complet del Colors de Música es pot consultar i descarregar al web www.e-e.ad.