El Comú de la Massana restaura el camí del refugi del Comapedrosa amb la tècnica de la pedra seca

El Comú de la Massana està portant a terme els treballs de restauració de diversos trams del Parc Natural del Comapedrosa utilitzant la tècnica de construcció més antiga, la pedra seca.

L’objectiu és recuperar i amabilitzar els punts on hi ha una dificultat pels excursionistes perquè el terreny està deteriorat, i al mateix temps intervenir per recuperar el camí, salvant desnivells i restaurant zones molt erosionades. Com diu el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Participació Ciutadana, Sergi Gueimonde, “hem triat el mètode de la pedra seca perquè és el més natural i respectuós amb l’entorn. A més, utilitzem el material que hi ha a la zona, sense mecanitzar l’obra”.

L’encarregat de trobar les pedres adequades i realitzar les intervencions és el marger (o constructor amb la tècnica de la pedra seca), Roger Solé, que estarà treballant al Parc Natural del Comapedrosa fins a l’octubre. Solé explica que els excursionistes s’interessen pel seu treball i els agrada conèixer aquesta tècnica, la més antiga de la humanitat, que va néixer per facilitar el pas del bestiar i els carros. Alguns camins del Comapedrosa estaven empedrats per permetre el pas del bestiar i per arribar fins a les carboneres. Actualment, l’objectiu de la intervenció és guanyar en seguretat, però que els excursionistes no percebin la intervenció, ja que ha de quedar completament integrada a l’entorn. “Es veuen els esglaons, però passats uns dies no pots distingir si estan fets des de fa cinquanta anys o es van fer la setmana passada. L’objectiu és que no es percebi a simple vista”, explica Solé.

L’acció s’està realitzant des del pont d’aigües Juntes fins al refugi del Comapedrosa, que és el camí que rep més excursionistes, ja que dóna accés per fer diferents rutes d’alta muntanya.

D’altra banda, Solé serà l’encarregat de fer el mòdul de construcció de pedra seca als joves que estan seguint el curs del Cos de Voluntaris per la Natura, organitzat pel Comú de la Massana i integrat dins el programa Focus 16/20 del Govern d’Andorra. Recordem que bona part del curs és finançada pels col·laboradors: Carisma, CCA, Tot Natura, Bomosa, Càritas Parroquial i Fundació Julià Reig. La formació en pedra seca començarà la setmana que ve i es farà a la zona del berenador del riu Pollós.