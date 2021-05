Canòlich es torna a omplir de gent per a celebrar el tradicional aplec

L’aplec de la mare de Déu de Canòlich ha tornat al Santuari. L’any passat no es va poder fer per la pandèmia i aquest molts han matinat per arribar a la missa de les 10 i complint amb la tradició de pujar-hi caminant.

Els assistents s’han mostrat satisfets de poder tornar a celebrar una “gran festa per a tots” i que “l’any passat vàrem trobar a faltar”. Tot i que alguns també van pujar fins al santuari l’any passat, un camí que “ja paga la pena, només per estar en contacte amb la natura”.

Tocats dos quarts de deu, mossèn Pepe Chisvert ha beneït 6.300 pans. Aquest any, es fa el repartiment durant tot el dia amb quatre entrades i sortides per evitar les aglomeracions. Tothom ho esperava, carregats de bosses buides que han acabat amb pans sobreeixint, tant per a ells com per als familiars.

I és que aquest és un element que “no pot faltar”, assegura mossèn Pepe Chisvert, afegint que “és un dia per deixar enrere el patiment després d’un any de pandèmia”.

La primera missa ha acabat vora les 11 i s’ha fet a un envelat. El Santuari ha romàs tancat i molts feligresos han hagut de deixar a l’exterior les espelmes que han encès.

De fet, el cònsol major Josep Majoral ha detallat que aquest dijous ja s’havien exhaurit les places per acudir a les misses d’aquest dissabte. Amb tot, ha lamentat que no s’hagi pogut fer “de forma més oberta a la ciutadania”, però espera “recuperar la normalitat de cara a l’any vinent”.

Ha estat un aplec diferent, però que els lauredians han pogut celebrar deixant a banda la situació sanitària excepcional que estem vivint per la Covid-19.