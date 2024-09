El còmic social, un ofici entre la passió i la precarietat, la conferència a càrrec de Susanna ZUZ Martin a l’Institucional

Cartell de la xerrada organitzada per la Xarranca

El divendres, dia 6 de setembre, a les 18 hores, l’espai l’Institucional, seu de la Xarranca, al Parc Central d’Andorra la Vella, acollirà una xerrada organitzada per l’Associació d’Artistes d’Andorra, la Xarranca, que promet ser un referent per a tots els amants del còmic i el periodisme gràfic. Susanna ZUZ Martin, dibuixant de renom i guardonada el 2023 amb el Premi ARA de còmic en català de no-ficció, compartirà la seva visió sobre “Periodisme gràfic, còmic social i l’ofici”.

ZUZ, coneguda per les seves obres que aborden temàtiques socials i polítiques, oferirà una mirada introspectiva sobre els desafiaments i recompenses de dedicar-se a un ofici que, com ella mateixa afirma, “és tan complex com gratificant”. Amb més d’una dècada d’experiència i una trajectòria que inclou treballs com Alícia en un món real i Residencia de Estudiantes (García Lorca, Dalí, Buñuel et les autres…), ZUZ parlarà dels obstacles que suposa la precarietat laboral en aquest sector i de la força motriu que impulsa els artistes a continuar creant.

“El còmic social o periodístic no és només una forma d’art, és una eina poderosa per a transmetre idees i denunciar injustícies. Però és també un camp dur, on la passió sovint es veu confrontada amb la realitat de les condicions de treball”, comenta ZUZ, qui també respondrà a preguntes del públic sobre la seva experiència personal i professional.

La xerrada també abordarà la necessitat d’una preparació exhaustiva per part dels dibuixants que es dediquen al còmic periodístic, incloent la recerca de fonts i documentació rigorosa. “Fer un còmic d’aquest tipus requereix no només talent artístic, sinó també una mentalitat periodística i una gran capacitat d’empatia”, destaca la dibuixant.

Organitzada per l’Associació d’artistes la Xarranca amb la col·laboració del Govern d’Andorra i el Comú d’Andorra la Vella, aquesta activitat gratuïta i oberta a tots els públics és una cita ineludible per a aquells que vulguin aprofundir en el poder del còmic com a mitjà d’expressió i de lluita social.