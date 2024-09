Victòria de l’FC Andorra davant del Barça Atlètic (2-1)

Triomf tricolor davant del Barça Atlètic per 2 gols a 1 (FC Andorra)

El Futbol Club Andorra aconsegueix la primera victòria de la temporada davant el Barca Atlètic. Els homes de Ferran Costa han deixat bones sensacions en un partit on han tingut ocasions per a ampliar encara més el marcador. El partit ha començat sense gaire ritme i sense cap dominador clar, tot i que el primer avís ha estat dels blaugrana amb una rematada d’Unai Hernández, que s’ha estavellat al pal. L’Andorra també ha gaudit d’ocasions, especialment per la banda dreta, on Jesús Clemente i Josep Cerdà han protagonitzat gran part dels atacs tricolor.

La primera ocasió clara dels homes de Ferrán Costa ha arribat al minut 31 de la mà de Lautaro de León, que ha tingut un mà a mà que ha aturat el porter blaugrana. Amb l’oportunitat, els tricolors han pujat línies i s’han fet amb el domini de la pilota, creant accions de perill abans del descans, tot i que sense premi.

A la represa, l’Andorra ha trobat el ritme del partit i ha tingut els seus millors minuts, dominant la pilota i jugant a camp contrari. L’entrada al partit de Manu Nieto ha portat encara més verticalitat i el davanter ha tingut una ocasió clara que ha marxat per damunt del travesser. Cinc minuts més tard, Álvaro Peña ha obert el marcador amb una volea espectacular des de fora de l’àrea.

Amb l’Andorra jugant a plaer, Óscar Ureña ha empatat el partit.

Tot i així, els tricolors han donat una passa endavant. Una gran jugada col·lectiva ha acabat amb una passada de Martí Vilà prop de l’àrea petita que ha culminat Álvaro Martín en la seva primera intervenció del partit per a col·locar el 2 a 1 definitiu.

D’aquesta manera, els homes de Ferran Costa sumen els primers tres punts a l’Estadi Nacional Nacional. El diumenge vinent, l’Andorra jugarà al camp del Tarazona, a les 12 hores.