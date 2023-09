El comerç de la Seu surt al carrer aprofitant la diada de Meritxell

Cartell anunciant la iniciativa “Botigues al carrer” a la Seu (Aj. la Seu)

No és cap secret que la diada de la Mare de Déu de Meritxell és dels pocs dies de l’any on, pràcticament, tot tanca a Andorra. En ser un dia festiu per a una gran majoria, són moltes les persones que aprofiten la jornada del 8 de setembre per a dedicar-lo a l’oci o a realitzar activitats.

Una de les opcions que tindrà aquesta gent és atansar-se fins a la Seu d’Urgell ja que aquest divendres, de les 10 a les 20 hores, se celebra la iniciativa comercial “Botigues al carrer”. Des de la Unió de Botiguers de la SEU (UBSU) s’ha impulsat que els comerços ofereixin promocions en les seves vendes i també s’han programat activitats infantils i d’animació. Des de la Seu s’assenyala que la iniciativa es duu a terme, de forma expressa, coincidint amb la diada de Meritxell.