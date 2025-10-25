La matinada de diumenge, canvi d’hora. A les tres s’haurà d’endarrerir el rellotge a les dues

La propera matinada -de dissabte a diumenge- els rellotges s’endarreriran una hora a les tres de la matinada, que passarà a ser les dues. El canvi suposa passar de l’horari d’estiu al d’hivern i és una mesura establerta per la Unió Europea que es fa de forma harmonitzada a una vuitantena de països de tot el món.
Tot i això, en els darrers anys, s’ha intensificat el debat per a suprimir aquest canvi horari. Diferents moviments d’arreu d’Europa han impulsat la necessitat de debatre sobre aquest tema aplegats en una xarxa d’organitzacions que promouen la fi del Daylight Saving Time (DST).
La Comissió Europea va anunciar fa uns anys la voluntat de suprimir el canvi horari a tota la Unió Europea, després de constatar a traves d’una enquesta pública, que els europeus estaven a favor d’un sol horari tot l’any, entre altres raons, pels efectes negatius que aquest canvi suposa per a la seva salut, l’increment d’accidents de trànsit i el poc estalvi energètic que genera avui dia.