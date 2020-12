El cap de Govern participa en la Cimera sobre l’Ambició Climàtica

El cap de Govern, Xavier Espot, participa telemàticament aquest dissabte a la Cimera sobre l’Ambició Climàtica 2020, un esdeveniment organitzat per les Nacions Unides, el Regne Unit i França i coorganitzat amb Xile i Itàlia en el marc del 5è aniversari de la signatura de l’Acord de París.

Una cimera on els líders polítics dels països representats expressaran els compromisos dels seus estats sota aquest acord, i que també inclou la participació d’altres actors no estatals, com ara la societat civil, grups de negocis o els joves. En el seu discurs, que podrà seguir-se a www.climateambitionsummit2020.org aquest dissabte sobres les 19.30 hores, Espot destaca que el Principat té previst “reduir les emissions de gas hivernacle d’aquí al 2030 i aconseguir la neutralitat carboni al 2050”.

En aquest sentit, el cap de Govern ha assenyalat que el Govern prepara una estratègia a llarg termini per tal d’aconseguir-ho que inclou “la creació d’un fons verd destinat a finançar el transport públic, la rehabilitació del parc immobiliari o la utilització de les energies renovables, entre altres”.

El cap de Govern també apel·la a tots els països a coordinar els esforços per revertir la tendència actual.