El cap de Govern defensa, a Barcelona, l’oportunitat que representa l’Acord d’associació per a les noves generacions d’Andorra

El cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat aquest divendres a Barcelona que l’Acord d’associació amb la Unió Europea és “la millor manera” de mantenir l’statu quo d’Andorra, posant un èmfasi especial en les oportunitats que obre per als joves del país. “Molt sovint la millor manera de conservar el que tens és fer passos endavant”, ha assenyalat en referència al procés d’acostament a Europa, alhora que ha ressaltat que l’Acord d’associació constitueix una eina clau per a garantir oportunitats reals de futur, diversificació econòmica, competitivitat i benestar per a les noves generacions.
Espot ha participat, juntament amb el secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, en el col·loqui Andorra i la Unió Europea: anàlisi jurídica i política de l’Acord d’associació, organitzat per la Càtedra d’Estudis Europeus Jean Monnet, en col·laboració amb l’European Law Students’ Association (ELSA) de la Universitat Abat Oliba CEU. L’acte, adreçat principalment a estudiants de Dret i a joves juristes, ha aplegat prop de 200 assistents, una part significativa dels quals joves andorrans, i ha combinat intervencions institucionals amb un debat obert amb el públic.
En la seva intervenció inicial, el cap de Govern ha contextualitzat el procés que ha conduït Andorra a negociar l’Acord d’associació, recordant la profunda transformació econòmica i institucional del país durant les darreres dècades. Espot ha subratllat que, després d’un model de creixement basat en el comerç, el turisme i el sector financer, Andorra va iniciar un procés d’homologació internacional que ha inclòs la reforma del sistema fiscal, la signatura d’acords sectorials amb la Unió Europea —com l’Acord duaner, el Protocol veterinari i l’Acord monetari—, així com convenis per a evitar la doble imposició i el reforç de la lluita contra el blanqueig de capitals.
Segons Espot, aquest procés de modernització i transparència no ha estat improvisat, sinó el resultat d’una visió compartida per successius governs, amb independència del color polític, orientada a obrir i diversificar l’economia andorrana.
El cap de Govern ha detallat que l’Acord d’associació ha de permetre l’entrada d’Andorra al Mercat Interior de la UE, fet que possibilitarà a les empreses andorranes oferir productes i serveis al mercat europeu en condicions equivalents a les dels operadors dels estats membres, participar en licitacions públiques i operar sense les barreres tècniques actuals, així com desenvolupar produccions d’alt valor afegit. En aquest sentit, el secretari d’Estat ha ressaltat que l’Acord d’associació és “absolutament vital si volem aconseguir diversificar l’economia”, perquè és l’eina que garantirà l’equivalència normativa que necessita el país per a poder tirar endavant projectes que actualment no són possibles a Andorra.
Durant el col·loqui, Xavier Espot ha destacat especialment els avantatges per als joves, que podran accedir al mercat laboral europeu, així com a noves oportunitats de mobilitat acadèmica i professional al Mercat Interior sense traves. Això els permetrà estudiar, treballar, residir i jubilar-se amb el mateix tracte que els nacionals de la Unió Europea. Alhora, ha remarcat que l’Acord també ha de ser una palanca perquè els joves andorrans que vulguin desenvolupar la seva carrera professional al país puguin fer-ho en nous sectors d’alt valor afegit que avui no són viables, gràcies a la diversificació econòmica.
L’Acord, hi ha afegit, permetrà a Andorra incorporar-se als programes europeus de recerca i innovació, amb accés a finançament i xarxes de cooperació en igualtat de drets i obligacions.
Els intervinents també han posat de relleu que l’Acord comportarà reptes. Entre aquests, la necessitat d’adoptar el cabal europeu inclòs en l’Acord, la creació de noves estructures administratives i un cost estimat d’implementació d’uns 3 milions d’euros anuals.
Malgrat aquests reptes, el cap de Govern ha assegurat que l’Acord no suposa perdre la identitat ni la sobirania d’Andorra, ja que es preserven elements essencials com la fiscalitat pròpia, la política exterior o el control de fronteres.
Els joves assistents han plantejat qüestions al voltant de la fiscalitat —i els representants governamentals han insistit que aquesta no forma part de l’Acord ni pot ser una palanca per a modificar l’actual marc fiscal—; les implicacions per al sector bancari; els avantatges per als treballadors del país; i el manteniment de FEDA i Andorra Telecom. També s’han formulat preguntes sobre les possibles afectacions de l’Acord en la situació de l’habitatge, davant les quals el cap de Govern ha afirmat que el text no conté cap disposició que pugui dificultar les polítiques d’habitatge actuals i que les decisions que es prenguin en aquest àmbit seran nacionals. Ha recordat, a més, que en els darrers quatre anys s’ha passat de la inexistència d’un parc públic d’habitatge a una bossa de 500 pisos impulsada pel Govern. Així mateix, ha remarcat que Andorra té el compromís de la UE de poder incloure limitacions a la compra de béns immobles per part de persones no residents.
En referència a les futures passes del projecte, el cap de Govern ha recordat que el text es troba en fase de conclusió al Consell de la UE, que n’ha de determinar la naturalesa jurídica i aprovar-ne el contingut. Un cop superat aquest tràmit, el Govern preveu signar l’Acord, i un cop el Parlament Europeu l’hagi ratificat, posteriorment, impulsar una consulta pública políticament vinculant a Andorra abans de la seva ratificació al Consell General.
L’acte ha estat inaugurat pel Dr. Juan Francisco Corona, vicerector i rector honorífic de la Universitat Abat Oliba CEU, i ha comptat amb la participació activa d’estudiants i membres d’ELSA. La cloenda ha anat a càrrec del president d’ELSA Barcelona – UAO CEU, l’andorrà Miquel Ángel Català Gascón.
El cap de Govern ha estat acompanyat també per la titular de Joventut, Mònica Bonell, i l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descarrega.