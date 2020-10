El canvi d’hora de tardor

En la història moderna, els primers casos d’ajust horari es registren durant la Primera Guerra Mundial per aprofitar la llum solar i estalviar energia. Primer va ser el govern alemany que el 30 d’abril de 1916 va avançar el seu fus horari. Dos anys després va fer el mateix EE.UU. Les dues mesures van ser revertides després de la guerra, però en les dècades següents, amb l’encariment de l’energia elèctrica, la majoria dels països va establir l’avançament d’hora. Impacta en la gent? La Unió Europea també ha estudiat l’impacte del canvi d’horari en el bioritme dels humans i animals, però no ha trobat cap cost o benefici de la mesura.

Tot i que els crítics d’aquesta mesura addueixen l’increment de problemes cardíacs en la població o l’augment d’ús de drogues, l’estudi de la Unió Europea no n’ha trobat cap evidència científica.

Altres territoris que usen el canvi d’horari parcialment són Brasil i Austràlia i ho fan parcialment Xile, Nova Zelanda i Namíbia, en el cas de l’estiu austral. Pel costat de l’estiu boreal, també destaquen Canadà, Iran, Groenlàndia i els països nòrdics.

Encara que al llarg d’aquests últims mesos s’ha parlat molt de la situació i de possibles canvis en el futur, ha arribat un any més el dia en què tots andorrans han de canviar les agulles del rellotge i adaptar-se a l’horari hivernal durant sis mesos.

L’horari d’hivern promou un ritme biològic més estable que el d’estiu, cosa que contribueix a millorar el rendiment intel·lectual i ajuda a disminuir l’aparició de diverses malalties com les cardiovasculars, obesitat, insomni i depressió I és que aquest canvi, encara que aparentment es tracta només d’ajustar el rellotge 60 minuts, pot influir negativament en el benestar de les persones.

Per tant, l’horari d’hivern seria el més beneficiós per a la població, especialment per als grups més sensibles als canvis d’horari i a patir trastorns de la son i de la salut, com són els nens i les persones d’edat avançada.

Aquesta nit els rellotges s’hauran d’endarrerir una hora, el que implicarà que es farà de dia i vespre més aviat a partir d’aquesta matinada de dissabte 24 al diumenge 25 d’octubre tindrà lloc el canvi d’hora habitual de la tardor. Així, a les tres seran les dues.

Entre la llum i l’hora, que ja es produeix en els mesos d’estiu, fa que les persones tinguin tendència a anar a dormir més tard a la nit i al despertar-se més tard al matí.

Per facilitar l’adaptació al nou horari, establir una rutina de son, mantenint uns horaris regulars. Això implica anar a dormir i despertar-te al voltant de la mateixa hora, de manera que cal evitar les migdiades a menys que l’organisme ja s’hagi habituat al nou horari.

Pel que fa a la nutrició durant aquests dies d’adaptació a el nou panorama solar, aconsellen evitar els sopars pesats i disminuir el consum de cafeïna i altres excitants. Igualment, consideren que és perjudicial l’exercici físic fins i tot diverses hores abans de dormir, així com les llums brillants de mòbils o portàtils en els moments anteriors a entrar al llit.