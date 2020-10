Decora la teva casa de color lavanda

El color lavanda és una tonalitat molt agradable, tant per a pintar les parets com per a incloure en diferents elements decoratius de l’ambient al qual pretenem canviar-li la cara. Sens dubte és una bona opció per a crear un espai tranquil i amb aspecte elegant.

El color lavanda és una tonalitat poc saturada, és a dir que no és un color molt intens, sinó que pel contrari és un violeta amb un cert toc grisenc o blavós, la qual cosa el fa més discret que altres tonalitats violetes.

Existeix al mercat una gran varietat de lavandes, més suaus i foscos. Si s’utilitzen per a pintar les parets: els suaus afavoreixen a la il·luminació, amb el que es creen ambients lluminosos, especialment si estan acompanyats de blanc. Els mitjans i foscos creen espais més imponents i distingits.

Com dèiem, per a afavorir a la il·luminació d’un ambient és apropiat combinar aquesta tonalitat amb blanc. A més el color neutre, sigui blanc pur, blanc trencat o una tonalitat suau de grisa, crea un contrast molt encertat fent destacar al color més intens. Si pintes les parets de lavanda pots usar el blanc per als sostres, motllures en les parets, les cortines, la roba de llit, en quadres en la paret i molts detalls més.

Els colors més comuns que combinen amb lavanda són blanc, grisos, beix, sorra i marrons. També es pot acompanyar d’altres tonalitats violetes, verdes i blaves.

Per casaycolor.com