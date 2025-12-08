El Cant de la Sibil·la s’interpreta a Encamp gràcies a l’agermanament amb l’Alguer

Gràcies a l’agermanament entre Encamp i l’Alguer, la parròquia s’ha convertit aquest dilluns en punt de trobada de la tradició i la cultura nadalenca algueresa. Els actes, inclosos dins de la programació de la Fira de Santa Llúcia d’Encamp, han tingut com a eix central ‘El Cant de la Sibil·la’, o com és coneix a l’Alguer, ‘Lo Senyal del Judici’. Es tracta d’un cant profètic que des del segle XIV es va instaurar a l’Alguer, formant part de la seva història profètica i d’una cultura plena de simbolisme. El cant es representa durant la nit de Nadal, abans de la Missa del Gall.
El primer acte ha consistit en una conferència ‘Lo Senyal del Judici, de la paraula a la imatge i al cant. De les profecies antigues fins al Cant de la Sibil·la de l’Alguer’, que ha anat a càrrec de l’Associació cultural Arte in Musica i ha tingut com a ponents a la Doctora Carmela Mura Monfardino i el Doctor Giuseppe Calaresu. L’activitat ha tingut lloc a l’església de Sant Miquel.
Durant la conferència s’ha explicat el procés de cristianització de la Sibil·la i la seva integració en els contextos artístics —pictòrics i musicals— cristians, a través d’un viatge musical, narratiu i iconològic que ha conduit a l’espectador al món de la profecia sibil·lina.
A la tarda el concert a càrrec de la Coral Polifònica de l’Alguer, ha ofert una representació molt especial de ‘El Cant de la Sibil·la’ a l’església de Santa Eulàlia. L’agrupació, sota la direcció d’Ugo Spanu, compta amb Gabriele Catalano com a sibil·ler, Fabio Frigato a l’orgue, Alessia Sassu al violoncel, Manuele Costantino a la trompeta i Ricardo Collu al tambor. També hi ha els narradors Carmela Mura Monfardino i Giuseppe Calaresu. L’elaboració musical ha recaigut sobre Stefano Garau i Ugo Spanu.
La cònsol major, Laura Mas, i el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, han agraït a tots els membres del Coro Polifonico Algherese la seva participació i han remarcat “seguim amb aquesta estreta relació entre aquests dos territoris de parla catalana”.
L’església de Santa Eulàlia s’ha omplert per a escoltar la versió algueresa del Cant, que troba estretes similituds amb la versió recuperada i que es representa actualment a la catedral de la Seu d’Urgell.
Tres dècades dedicades a salvaguardar i valoritzar ‘El Cant de la Sibil·la’
La Coral Polifònica de l’Alguer es va fundar l’any 1976 i fa molts anys que s’encarrega de la interpretació del Senyal del Judici durant la celebració de la Solemnitat de la Nit de Nadal a la catedral de l’Alguer.
L’acte ‘Lo Senyal del Judici, l’Alguer i el Cant de la Sibil·la’ forma part també del projecte de tres dècades dedicat a la salvaguarda i la valorització d’aquest tresor del patrimoni immaterial de la humanitat, iniciat l’any 1995 amb l’enregistrament i producció del CD Estudi Polifònic – Dal Cant de la Sibil·la a Montserrat.
A més, l’esdeveniment s’ha representat en diversos indrets internacionals: el 2022 va arribar a Barcelona, a la Cripta de la Sagrada Família; el 2023 a Roma, a l’església de Santa Maria dell’Orto; i de nou a Barcelona, a l’església de Santa Maria de Gràcia. També es va representar a Cal·líari l’any passat, on va rebre un important reconeixement del públic i la crítica, i va consolidar diverses col·laboracions per a promoure aquest valuós patrimoni lingüístic i musical.
Aquestes col·laboracions van culminar amb l’històric esdeveniment El Cant de la Sibil·la a les Catedrals de la Mediterrània, que el gener de 2024 va reunir per primera vegada en un mateix concert les interpretacions de Mallorca, Barcelona, València i l’Alguer, a la magnífica catedral de Palma, i que es va tornar a representar el mes passat a l’Alguer.
Agermanament amb l’Alguer des de l’any 2003
Amb aquesta proposta, el Comú d’Encamp estreny els llaços d’agermanament amb el poble de l’Alguer (Sardenya, Itàlia) els quals es van establir l’any 2003. Aquests més de vint anys han servir per dur a terme diversos intercanvis en l’àmbit cultural.