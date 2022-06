El Banc de perruques de la Massana supera les trenta unitats

La cònsol major de la Massana, Olga Molné, i la consellera de l’Àrea Social, Francesca Guerrero, han rebut aquest dimecres la donació de deu perruques, de mans de Madalena Fernandes, en representació de l’empresa organitzadora del partit de futbol sala, disputat el passat 16 d’abril per una desena de youtubers residents al país. A més, també han fet entrega d’un xec per deu sessions de microblading, una tècnica japonesa per tatuar les celles.

Aquestes deu perruques se sumen a les vint-i-quatre que ja tenia el servei massanenc, vuit de les quals estan cedides a persones que estan passant per un tractament de quimioteràpia. Molné ha remarcat que “és un recurs molt important, ja que la pèrdua de cabell afecta molt a nivell anímic i, per això, posem el Banc de perruques al servei de tota la gent del país que ho necessiti”.

En la mateixa línia s’ha expressat el president d’Assandca, Josep Sarabia, que ha remarcat que “es tracta de l’únic banc de perruques del país i, per tant, agraïm la tasca del Comú de la Massana ja que les perruques i el tatuatge de les celles aconsegueix que les dones que perden el cabell tinguin més seguretat i se sentin millor amb elles mateixes”.

D’altra banda, també ha estat present a l’acte els sotsdirector general de Banca País d’Andbank, Josep Maria Cabanes, ja que pròximament l’entitat bancària signarà un conveni de col·laboració amb el Comú de la Massana per a la creació d’un nou banc de perruques.