Avís groc per tempestes amb activitat elèctrica

Mapa d'avís groc per tempestes (SMN)
El Servei Meteorològic Nacional (SMN) ha activat un avís groc per tempestes que afectaran el país durant les tardes d’aquest dijous i divendres, segons la previsió. Compte a l’hora de programar qualsevol activitat a la muntanya, perquè les precipitacions aniran acompanyades d’activitat elèctrica i podran assolir una intensitat moderada, amb episodis localment intensos.

Després d’un matí de dijous variable, amb intervals de núvols, alguna clariana i la possibilitat d’algun plugim feble, la situació canvia a partir del migdia, amb l’arribada d’una petita massa d’aire lleugerament més fred en altura. Això afavorirà el creixement de nuvolades i el desenvolupament de ruixats tempestuosos.

Les autoritats insisteixen que, tot i tractar-se d’un avís de nivell groc, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens adversos puntuals, com ratxes de vent o intensitat de pluja elevada en curts períodes de temps.

