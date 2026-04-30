Avís groc per tempestes amb activitat elèctrica

El Servei Meteorològic Nacional (SMN) ha activat un avís groc per tempestes que afectaran el país durant les tardes d’aquest dijous i divendres, segons la previsió. Compte a l’hora de programar qualsevol activitat a la muntanya, perquè les precipitacions aniran acompanyades d’activitat elèctrica i podran assolir una intensitat moderada, amb episodis localment intensos.
Després d’un matí de dijous variable, amb intervals de núvols, alguna clariana i la possibilitat d’algun plugim feble, la situació canvia a partir del migdia, amb l’arribada d’una petita massa d’aire lleugerament més fred en altura. Això afavorirà el creixement de nuvolades i el desenvolupament de ruixats tempestuosos.
Les autoritats insisteixen que, tot i tractar-se d’un avís de nivell groc, les tempestes poden anar acompanyades de fenòmens adversos puntuals, com ratxes de vent o intensitat de pluja elevada en curts períodes de temps.