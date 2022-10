El 6è Diàleg transfronterer se celebrarà aquest dijous a Ràdio Andorra

Dijous, 6 d’octubre, tindrà lloc a Encamp la 6a edició del Diàleg transfronterer, una jornada de treball que se celebra anualment entre Andorra i Occitània per a reafirmar les bones relacions entre ambdós territoris i reforçar la cooperació transfronterera en diferents àmbits. La reunió estarà encapçalada pel cap de Govern, Xavier Espot, pel prefecte de la regió d’Occitània, Étienne Guyot, i pel conseller regional de la regió d’Occitània, Fabrice de Comarmond.

Entre els temes que està previst tractar, mitjançant diferents reunions de treball específiques per sectors, hi ha l’avenç de les obres per a millorar l’accés a Andorra per França, la gestió de l’aigua, la col·laboració sanitària, la promoció cultural, l’agricultura o l’ensenyament superior.

El Diàleg transfronterer se celebra anualment des del 2017, i té lloc de manera alternada un cop al Principat i un cop a França. Durant l’any es fan diverses reunions sectorials i posteriorment, durant el Diàleg, es posen en comú els avenços i acords assolits. Hi participen també diversos ministres, així com personal tècnic dels diferents departaments implicats.