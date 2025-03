El 6 d’abril se celebrarà la Combinada AUTO-SKI 2025

Cartell de la Combinada AUTO-SKI 2025 (ACA CLUB)

El diumenge, dia 6 d’abril, la Comissió Esportiva ACA CLUB organitzarà la Combinada AUTO-SKI 2025, una prova única que combina l’automobilisme (autoeslàlom) i l’esquí alpí (gegant). L’esdeveniment es desenvoluparà en dos veritables escenaris esportius: la pista d’esquí ubicada a Grandvalira – Costa Rodona i el Circuit Andorra – Pas de la Casa.

Inscripcions obertes

Les inscripcions es van obrir el passat 5 de març i es tancaran el 28 de març. Els equips, formats per un pilot i un esquiador, podran inscriure’s presencialment a l’ACA CLUB o en línia a través del web aca.ad. El preu d’inscripció és de 104 € per als socis i sòcies ACA CLUB i de 130 € per a no socis.





Una prova, dues passions

La jornada començarà a les 8:30 h amb les verificacions administratives i el briefing al Circuit Andorra per a disputar l’autoeslàlom. Aquí, després d’un reconeixement a peu i una mànega d’entrenament sense cronòmetre, completaran dues mànegues cronometrades, també comptant el millor temps.

Posteriorment, es traslladaran a la terrassa del Restaurant Costa Rodona. Després del briefing obligatori, els participants iniciaran la prova d’esquí gegant a la pista l’estadi de Grandvalira, on realitzaran una baixada de reconeixement i dues mànegues cronometrades, comptant el millor temps.

La classificació final es determinarà per la suma dels millors temps de cada disciplina. S’atorgaran trofeus als tres primers equips classificats, així com premis especials en categories com “Dona-Dona”, “Parella”, “Or”, “Jove”, “Elegància” i “Combativitat”.

La Combinada AUTO-SKI 2025 és una oportunitat excepcional per als amants de l’esquí i l’automobilisme de demostrar les seves habilitats en un entorn competitiu i festiu.

ACA CLUB i la seva Comissió Esportiva animen a totes i tots interessats a participar-hi i formar part d’aquesta experiència única.

La prova Combinada AUTO-SKI és possible gràcies a la col·laboració de: Circuit Andorra – Pas de la Casa; Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Grandvalira i ACA CLUB.