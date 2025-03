Andorra Telecom substituirà Canal 8 i NRJ12 per altres dues cadenes franceses

Les dues noves cadenes seran franceses (AndorraDifusió)

El 28 de febrer, l’Arcom, el regulador del sector audiovisual francès, retirava de la TDT NRJ12 i Canal 8 després de 20 anys en antena. El primer, per tenir poca varietat a la graella, i el segon, el més polèmic, per no haver fet front a sancions milionàries per incompliments de contracte. La decisió del regulador afecta la graella de la TDT andorrana, que ha quedat òrfena de dues cadenes de parla francesa, fet que descompensa l’equilibri amb les que s’ofereixen pel costat espanyol.

Ara el Govern i Andorra Telecom estudien substituir-les analitzant les opcions jurídiques i tècniques. Segons publica el digital, AndorraDifusió, encara no se sap quines seran les escollides, però és clar que seran franceses.

Andorra Telecom és qui farà les propostes que avaluarà el consell d’administració de la tecnològica a mitjan mes. En cas que siguin acceptades, les haurà d’aprovar el Consell de Ministres i incloure-les a la TDT.