Educació obre la convocatòria per a cobrir 26 places vacants per a consolidar els interins estructurals

Un pare portant els nens a l’escola (SFGA)

Amb l’objectiu de consolidar els docents interins estructurals i tal com va anunciar el ministre Ladislau Baró a inicis d’aquest curs escolar, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres la convocatòria per a la cobertura de 26 places vacants al cos d’educació. En aquesta convocatòria es prioritza la consolidació dels llocs de treball de professor de català i professor de ciències humanes i socials. Així, es dona resposta, a una demanda del col·lectiu, de fet, està previst anar consolidant més places al llarg de la legislatura.

La voluntat del Govern amb aquesta convocatòria és reduir el percentatge d’interins del cos d’educació ja que aquesta situació d’inestabilitat, que perdura en el temps, provoca també una pèrdua de talent de persones que el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha format i que cerquen millors condicions laborals. Per aquest motiu, l’Executiu continua amb el pla de consolidació, ja iniciat des de la convocatòria de places de 2016.

Un cop aprovada la convocatòria, es publicarà al portal de l’empleat i a la web d’Educació, juntament amb el plec de bases, on es determinen els criteris per a poder presentar-s’hi i els terminis de les proves. A aquesta convocatòria es poden presentar els funcionaris de l’administració general, que vulguin fer un canvi de lloc de treball, i els interins que portin de cinc anys o més en el mateix lloc de treball.

Pel que fa al calendari, està previst que entre finals de gener i inicis de febrer se celebrin les proves professionals (escrita i oral) i, posteriorment, aquells candidats que les superin hauran de passar una prova psicotècnica (escrita i oral). La incorporació de les persones seleccionades al seu lloc de treball es farà efectiva a partir de l’1 de setembre de 2025, coincidint amb l’inici del curs escolar 2025-2026.





Consolidació de caps d’àrea del Ministeri i de llengua catalana

A banda de les places vacants del lloc de treball de professor, el Consell de Ministres també ha donat llum verda a l’obertura de la convocatòria d’una plaça vacant de cap d’àrea de llengua catalana i d’una altra de cap d’àrea de titulacions, exàmens oficials i validació de l’aprenentatge per l’experiència del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats.

Igualment que en el cas de les places vacants per a docents, a aquesta convocatòria poden optar els funcionaris de l’administració general i els interins que portin cinc anys o més al mateix lloc de treball. El detall de la convocatòria es publicarà al portal de l’empleat i a la web d’Educació, juntament amb el plec de bases, on es determinen els criteris per a poder presentar-s’hi i els terminis de les proves.