Aquest dijous es podria abandonar la recerca dels dos excursionistes catalans desapareguts dissabte a l’Arieja

Un bomber andorrà cercant els excursionistes des de l’helicòpter (AndorraDifusió)

Els Bombers d’Andorra segueixen col·laborant en les tasques de recerca de dos muntanyencs catalans que es troben perduts des de dissabte en territori francès, a la zona de l’Arieja. El servei de rescat francès va sol·licitar ajuda als bombers del principat per a intensificar la cerca, que fins ara no ha donat resultats positius.

La parella va iniciar la seva excursió des del pla de les Peyres, on havien deixat el seu vehicle, amb l’objectiu d’arribar al pic de Ruhle. No obstant això, sembla que el mal temps va sorprendre’ls, complicant la seva situació i dificultant la localització. Tot i els esforços conjunts, fins ara no s’ha trobat cap rastre dels desapareguts.

Existeix la possibilitat que, si les dues persones perdudes no són localitzades durant la jornada d’aquest dijous, el dispositiu de recerca es retiri ja que hauran passat cinc dies des de la seva desaparició, tal i com estableixen els protocols de rescat. Uns dies, val a dir-ho, amb unes condicions climatològiques del tot hivernals.