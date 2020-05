Editada una guia de suport per a la venda online dirigida als comerços locals de la Seu

L’Àrea de Comerç de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha editat la ‘Guia de suport per a la venda online. Noves oportunitats digitals pel comerç de proximitat’ que vol ser una eina de formació dirigida als comerços locals de la ciutat.

Al respecte d’aquest nou recurs adreçat als establiments comercials de la Seu d’Urgell, la regidora de Comerç de l’Ajuntament urgellenc, Núria Tomàs, manifesta que “la crisi de la Covid-19 ens ha fet veure que entrar en el món digital és indispensable en molts dels àmbits de la nostra vida. I el comerç no és una excepció. Ens trobem en un punt d’inflexió que ens ofereix possibilitats de canvi, renovació i innovació”. Tomàs afegeix que “aquesta Guia, amena i molt entenedora, la volem oferir a tota la gent dels comerços per facilitar-los l’entrada als canals digitals”.

Aquesta guia, que es farà arribar a tots els establiments comercials de la Seu d’Urgell, es podrà trobar també al web municipal.

Reptes de futur del comerç de proximitat

La guia explica, primer de tot, els reptes de futur del comerç de proximitat: la personalització, la confiança, els nous serveis i l’adaptabilitat, com a eixos fonamentals del valor del comerç local.

Aquest volum segueix explicant què és la digitalització i què significa per als comerços, abundant sobre la seva importància, ja que permet una relació més estreta i directa, una compra a temps real, relacions bidireccionals, omnicanalitat, així com l’ús de dispositius mòbils. Un altre punt que tracta és el màrqueting digital que engloba totes aquelles accions i estratègies que s’executen a Internet.

Eines digitals i aplicacions per al comerç

La guia promou i explica l’ús de les diferents eines digitals per al comerç i les seves aplicacions: la missatgeria instantània a través del WhatsApp (campanya de WhatsApp Business); la venda telefònica; les xarxes socials; les videoconferències; els webs; les botigues online pròpies; els Marketplace; i les aplicacions mòbils per al comerç (APP de geocalització; APP de pagament; Codis QR; dades al núvol; APP de productivitat; Xatbox).

La guia clou amb un seguit de consideracions finals que es resumeixen en: pèrdua de la por a la tecnologia; la tecnologia com a mecanisme de relació; relació directa amb les persones; habilitats digitals i omnicanalitat.

A més, recull un glossari de termes que complementen els conceptes que es poden aprendre en aquesta guia que poden ajudar a reflexionar als professionals del comerç sobre la importància d’introduir la tecnologia i les eines digitals als seus establiments.