Només 38 positius de les primeres 872 proves PCR realitzades als positius dels tests

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i el biòleg i bioinformàtic, Joel López, ha fet avui un balanç de les dades de la primera volta de tests d’anticossos de la covid-19 a andorra.

El ministre ha informat que s’han dut a terme 69.661 tests (68.327 a la població general i 1.334 als professionals sanitaris) i ha agraït la tasca de les 1.550 persones que s’han implicat en l’operatiu habilitat. Els resultats preliminars dels tests als 1.334 sanitaris revelen que un 11,99% dels cribrats hauria generat anticossos. En la població general (68.327 tests), ho hauria fet el 9,4%. El sumatori indica que el 9,44% de la població total hauria generat anticossos davant el virus.

El ministre Martínez Benazet afirma que s’han realitzat 872 proves PCR posteriors als primers tests d’anticossos. D’aquestes, 38 han resultat positives.

El titular de Salut ha precisat que el resultat preliminar indica que l’afectació és més elevada en els professionals sanitaris, ja que aquests han estat més exposats. Tant López com Martínez Benazet remarquen la importància de participar en la segona volta de la campanya massiva de tests d’anticossos. El ministre destaca que les proves “ens estan donant un excel·lent resultat”.

El ministre assenyala que les persones que no s’hagin fet el test a la primera volta i vulguin entrar a l’estudi cal que contactin amb el seu comú. Així, es faran el primer test en la segona volta; i el segon test en un punt que s’habilitarà quan hagi finalitzat tota l’operativa.

El Govern ha contactat amb 1.109 persones amb permís de treball fronterer perquè es realitzin prova d’anticossos. Aquelles amb les quals no s’ha pogut contactar poden trucar al telèfon +376 875610 per demanar cita.

El titular de Salut ha apuntat que la tendència progressiva a la baixa en la corba epidemiològica d’Andorra no implica que el coronavirus “s’hagi acabat”. “Podem fer una vida més normal, però tenint molta cura per evitar la transmissió del virus seguint les mesures i recomanacions”. Així mateix ha destacat que “el resultat d’IgM positiva no és motiu d’aïllament, però sí de seguir amb les mateixes mesures de confinament i extremar la protecció. S’ha d’esperar a l’observació que faci el metge referent, que és l’encarregat d’establir un diagnòstic”.