Edgar Montellà (Silver Car) ho guanya tot a Sant Feliu de Codines

El Jove Pilot de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), Edgar Montellà, va ser el gran triomfador de la 48a Pujada a Sant Feliu de Codines, penúltima prova del Campionat de Catalunya de l’especialitat. Montellà va protagonitzar una actuació TOP en la qual, a més de vèncer en totes les pujades disputades (dues d’entrenaments i dues de carrera), va rebaixar el millor registre de la prova en més de 1”5. A partir d’ara el temps a batre serà 2’12”996.

En el podi absolut, el pilot de l’ACA Esport va estar flanquejat per Jordi Gaig (Porsche) i Antoni Arrufat Boté (Silver Car) mentre que en el lliurament de premis als millors CM, l’esmentat Montellà va tenir al seu costat a Antoni Arrufat Boté i a Eduald Carbonell (Demon Car).

En la categoria Turismes, Gerard de la Casa (Ford Fiesta ST) va tornar a un escenari del qual és doble vencedor (2015 – Seat Córdoba WRC i 2017 Subaru Impreza). En aquesta ocasió, en ple període d’adaptació al Ford, va haver de cedir davant la potència dels Porsche del pilot català, resident a Andorra, Jordi Gaig (vencedor) i de Joan Salvans (2n classificat).

La representació andorrana a la prova de l’Escuderia del Vall del Tenes va competir en la categoria CM. Van tenir alguna opció de podi però al final van haver de conformar-se amb situar-se al Top6. El debutant Joan Gil (Speed Car) es va mostrar molt ràpid des de l’inici. Un esglai, en forma de mitja virolla, en la segona d’entrenaments va fer que relaxés el seu ímpetu i, al final, acabés en una meritòria quarta posició amb un crono de 2’22”950.

A un segon escàs de Gil, es va situar el Jove Pilot de l’ACA, Marc Solsona (Speed Car), que no estava satisfet amb la seva actuació en el seu debut a Sant Feliu. Una virolla poc després del final de la segona pujada d’entrenaments el va descentrar una mica, encara que la seva reacció va ser immillorable. En les pujades de carrera va continuar rebaixant els seus cronos.

Per part seva, Felipe Brandao (Speed Car), minvat físicament, es donava per satisfet amb haver pogut completar les quatre pujades programades.

El veterà dels presents a Sant Feliu de Codines, Antonio Vazquez (Orion FR93) va completar el seu segon meeting de la temporada amb la seva fórmula. Una vegada acabada la competició, feia aquesta reflexió: “En una pujada tan complicada com aquesta, quan eres jove, davant el dubte no aixeques el peu, ara la veritat és que sí, i els segons van caient”.

Ramonet Plaus (Silver Car), en un escenari que coneix bé, en el qual va vèncer el 2016 i el 2017 i fins aquest dissabte tenia el rècord de la prova, no va poder reeditar aquests èxits degut a un toc amb un senyal de trànsit, una vegada superada la línia d’arribada de la segona pujada d’entrenaments oficials. Amb aquestes paraules resumia el succeït: “Després de superar la línia d’arribada a tope, el gas va quedar enganxat. Al final del tram de desacceleració hi ha una rotonda on es concentren molts aficionats a part de comissaris i agents de l’ordre. La veritat és que no vaig tenir clar fins que vaig impactar contra el senyal de trànsit, poder evitar-los. Per sort ningú va resultar ferit i a mi em van portar a l’hospital per revisar la zona lumbar, és la que més mal em feia. Al final tot va quedar en un esglai i aquest diumenge em fa mal tot. És la part menys bonica de la competició”.

Fred al matí (temperatures fregant els 0°). En una pujada tan complicada com la de Sant Feliu, evitar les dificultats atípiques que pot provocar la meteorologia sempre és d’agrair. En aquesta edició l’asfalt es va mantenir sec en tot moment encara que, sobretot en les pujades d’entrenament, l’ambient era fred i això no ajudava en res a què, per exemple, els pneumàtics agafessin la temperatura adequada. A les zones on no tocava el sol, l’asfalt estava més fred que a les assolellades.

L’opinió dels protagonistes

Edgar Montellà (Silver Car). “Avui hem fet una carrera de 10. L’hem preparat a consciència, des del 2017 no disputava la pujada de Sant Feliu i ha sortit gairebé et diria millor del que esperàvem. En la segona pujada d’entrenaments ens hem quedat a 1 dècima del rècord de la prova. En les de carrera, les prestacions han seguit millorant, els cronos ho demostren. En la primera hem millorat el temps de Ramonet del 2016, que fins a aquest moment era el millor registre aconseguit en la pujada de Sant Feliu. En la segona i última no hem baixat de 2’13” però ens hem quedat molt a prop. Sens dubte un dia per recordar”. Aquest era el resum que feia un satisfet Montellà en acabar la jornada.

Lamentava l’absència del seu gran rival, Ramonet Plaus, amb qui s’està jugant el títol de CM 2021: “No hi ha cap dubte, la meva satisfacció hauria estat encara major si Ramonet hagués estat competint. Desitjo que es recuperi el més aviat possible i a la Pujada a Ullastrell, ens puguem jugar el títol a la carretera”.

Marc Solsona (Speed Car). El Jove Pilot de l’Automòbil Club d’Andorra va completar el seu debut en una pujada tan complicada com la de Sant Feliu en una meritòria 5a posició entre els CM. Una virolla a la segona pujada d’entrenaments va marcar el progrés de la prova per a Solsona, així ho explicava: “Veníem de la Trona i Portugal en què les pujades es van desenvolupar de manera molt positiva per a mi. Aquí a Sant Feliu, a la segona d’entrenaments, una virolla, gairebé li dono a la tanca, em va descol·locar una mica. Va ser com si fes un pas enrere en la meva línia ascendent fins a aquest moment. A més afegia: L’ajuda del meu equip va resultar fonamental per a recuperar la confiança i afrontar de manera positiva les dues pujades de carrera, les hem completat sense problema i a més millorant de manera notable el crono de la pujada inicial”.

Amb el pas de les hores Marc ha pogut reflexionar i adonar-se: “Que hi ha escenaris als quals t’adaptes millor que a uns altres i que a més és la meva primera temporada en el món de la competició automobilística i a més pilotant un CM. Estic en un període d’aprenentatge, la majoria dels meus rivals ja han passat per ell, i ara mateix crec que el més important és intentar traslladar els consells que rebo a nivell teòric a la carretera. Enguany queda la Pujada a Ullastrell que es disputarà a principis de desembre, amb tota seguretat, la meteorologia tindrà molt a dir. Veurem que tal se’ns dóna”.

Gerard de la Casa (Ford Fiesta ST). Per al pilot del Gedith Center, la disputa de la Pujada a Sant Feliu de Codines ha estat un pas de la seva adaptació al Ford: “Així és, et puc afirmar que el cotxe va perfecte, nosaltres no tant. És clar que ens anem acostant als cronos que fèiem amb les anteriors mecàniques però no arribem a igualar-los. Sens dubte és un treball que hem d’anar fent perquè és evident que el marge de millora del Ford és gran. Un treball que cal continuar fent de manera progressiva. Com he comentat en alguna ocasió, amb tota la seva potència el Ford és difícil de mantenir a la carretera”.

Seguia el seu comentari: “A Sant Feliu era clar que els Porsche seguirien dominant i ara mateix no deixen de ser una bona referència per a valorar la nostra progressió”.

Tal com comenten diversos dels protagonistes del certamen, estem a la recta final del Campionat de Catalunya de Muntanya 2021. Jordi Gaig ja és campió de la categoria Turismes, no obstant això la categoria CM es decidirà el primer diumenge de desembre (dia 5), en la disputa de la XI Pujada Santa Maria de Vilalba – Ullastrell, organitzada per + Gas Factory Marc Gené.