Edgar Montellà molt content amb el potencial del Silver Car

Edgar Montellà, en la XIII Pujada a AIA, es “va barallar”, per primera vegada aquesta temporada, amb diversos dels rivals amb els quals l’any passat va estar lluitant pel podi del Campionat d’Espanya de la Categoria 2 (CM). El pilot que compta amb el suport del programa de Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra, va ocupar la 5a plaça en la classificació final de la seva categoria. Un resultat que va valorar de manera molt positiva, tenint en compte que era la primera vegada que competia en aquesta prova del Campionat Basc de Muntanya.

Un escenari de quasi 4 km, molt variat, els CM a gairebé 120 km/hora de mitjana

Els dirigents de l’Escuderia Lagun Artea, van optar per seguir fidels al recorregut de passades edicions de la pujada. En concret entre els punts quilomètrics 5,510 i 9,100 de la carretera GI-3710 que uneix les localitats d’Andatza i AIA. Un traçat total de 3,780 km amb un inici molt ràpid i una part final més tècnica. Es van disputar quatre pujades: les dues primeres d’entrenaments i les dues següents, vàlides per a la classificació final. El millor crono d’aquestes dues pujades és el que es va tenir en compte en l’esmentada classificació final.

Un error de pilotatge i un problema de canvi marquen l’actuació de Montellà en AIA

La primera impressió del recorregut va ser del grat de Montellà. Després de diverses pujades amb el cotxe de carrer en les quals ja va prendre les primeres referències del traçat va arribar el moment d’asseure’s en l’habitacle del Silver Car. Les pujades d’entrenaments es van desenvolupar sense cap problema i, una vegada completades, tot estava en ordre per a començar els moments decisius de la competició.

Precisament en els primers compassos d’aquesta primera pujada van resultar decisius per al resultat final, així ho explicava Edgar: Ha estat en la zona més ràpida del traçat, he comès un error de pilotatge que m’ha suposat la pèrdua d’alguns segons decisius per a no quedar despenjat dels rivals. Quedava una segona oportunitat i l’objectiu va passar a ser aprofitar aquesta segona pujada per a rescabalar-me d’aquest error.

En la segona pujada, el pilot d’EMMotorsport va aconseguir rebaixar el seu crono anterior però no suficient com per a inquietar als seus rivals locals: “En aquesta segona pujada vam tenir problemes en el CUTT-OFF del canvi de velocitats, una avaria que ja vam tenir en alguna de les fases de competició en Font Romeu. Aprofitant que el preparador de la nostra mecànica està relativament prop de l’escenari de la prova, vam deixar la caixa electrònica perquè fer-li un reset i estigui en perfectes condicions a Alcover. És evident que si havia de passar una cosa així en un cotxe nou, millor que hagi estat ara, abans de l’inici dels certàmens que tenim previst seguir”.

Com bé comentava Edgar Montellà, el Campionat de Catalunya de l’especialitat (reduït de manera considerable) té previst el seu inici els dies 19 i 20 de setembre en Alcover (Tarragona).