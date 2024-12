Copa del Món: Verdú, torna on va fer el primer podi

Verdú, a Beaver Creek. Foto: Alexis Boichard Agence Zoom

Joan Verdú torna a Val d’Isère, al gegant en què l’any passat va ser tercer i va sumar el seu primer podi en la Copa del Món i el primer també per a Andorra. Aquest dissabte, a partir de les 9:30 hores tindrà lloc la primera mànega. Joan Verdú arriba a aquesta tercera cita de la Copa del Món, la segona per a ell després de no competir a Sölden per precaució, amb tota l’energia que li ha donat la cursa de Beaver Creek del passat diumenge.

Després de la cita nord-americana, amb la 15a posició assolida, tant Verdú com tot el seu equip, va tornar a Europa amb les piles carregades per a fer front al circuit al vell continent. La competició començarà a les 9:30 hores amb la primera mànega, mentre que la segona està prevista per les 13:00 hores.





Joan Verdú, esquiador: “Avui hem estat ultimant els detalls. Li tinc una estima molt especial a aquesta pista perquè aquí vaig aconseguir el meu primer podi. És una pista molt exigent, amb molt pendent, molt diferent a la que vam córrer a Beaver Creek. Tinc moltes ganes, em sento preparat, hem preparat el material per a aquesta ocasió, ja que com he dit canvia moltíssim. Tenim tota la feina feta, només queda gaudir per a anar a buscar un gran dia demà”.