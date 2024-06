Dos detinguts per violència de gènere

Unes manilles (Policia d’Andorra)

Aquest dijous al migdia, a Escaldes-Engordany, la Policia ha detingut un home de 39 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral i d’un altre delicte contra la llibertat per amenaces. Se l’arresta arran d’una denúncia per violència de gènere que interposa la seva ara, exparella.

Per altra banda, aquesta mateixa setmana, la Policia ha detingut també un altre home de 47 anys, igualment, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit la seva esposa.