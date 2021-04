Dos detinguts a Ponts després de saltar-se un control a Adrall

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dimecres un home de 21 anys, veí de Barcelona, i una dona de 42 anys, veïna de la Garriga (Vallès Oriental), per haver-se saltat un control al poble d’Adrall, al municipi de Ribera d’Urgellet, i haver conduït de manera temerària per la carretera C-14 fins que van ser interceptats a Ponts, a 60 quilòmetres del lloc on havien iniciat la fugida.

Segons ha explicat el diari Segre de fonts policials, l’incident es va iniciar pels volts de les 10 del matí, en un control que els Mossos havien habilitat a la rotonda on finalitza la C-14 i enllaça amb la carretera N-260. En veure la presència policial, el conductor del vehicle, un Volkswagen Passat, va girar cua en contra direcció i va fugir en direcció sud.

Els agents van anotar la matrícula i van constatar que el cotxe era robat. Llavors van iniciar una persecució a la qual s’hi van sumar d’altres patrulles. L’home, però, va fer cas omís de les noves ordres perquè s’aturés i va avançar a tota velocitat, tot fent avançaments temeraris i posant en perill els altres ocupants de la via. Finalment, després de sortir de l’Alt Urgell, la parella va ser interceptada a Ponts, ja a la comarca de la Noguera.

Ordre d’allunyament

Les mateixes informacions apunten que l’home va ser detingut per conducció temerària, conduir sense permís de circulació, robatori de vehicle (el qual pertany a la seva mare), desobediència i trencament de condemna, atès que tenia una ordre d’allunyament de la dona amb la qual viatjava. Per aquest mateix motiu, també ha estat detinguda la dona que l’acompanyava ja que, per ordre judicial, tenia prohibit apropar-se al jove.