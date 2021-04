El comerç de la Seu d’Urgell proposa buscar objectes als “aparadors enredats” i guanyar jocs de taula

La Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU) ha endegat aquesta Setmana Santa una nova promoció amb la qual els clients poden guanyar jocs de taula tot cercant, als aparadors de les botigues, objectes que no es corresponen amb allò que es ven l’establiment en qüestió. La campanya, amb el lema ‘El Comerç juga…i tu?’, s’emmarca en el Festival del Joc del Pirineu, que enguany no s’ha pogut celebrar però que s’espera que es pugui recuperar d’aquí a un any.

Des de l’UBSU han explicat que, malgrat aquest ajornament, enguany no es volien quedar sense jugar i per això ofereixen novament el joc dels “aparadors enredats”. Infants i adults poden jugar en família i mirar de localitzar els objectes no coincidents de cada botiga. A la proposta hi col·laboren un total de 24 establiments associats, d’àmbits diversos com ara moda, calçats, alimentació, veterinària, flors, agrobotiga, perruqueria, mobles, òptica, fusteria joguines o esport. En aquests comerços s’hi pot trobar la butlleta per poder-la omplir amb la descripció de cada objecte i el nom i el telèfon de contacte del participant.

Joc també al portal web La Seu Comercial



A banda d’aquest joc pensat per apropar-se als comerços, l’UBSU també ha posat en marxa un joc al seu portal web (www.laseucomercial.cat) que consisteix a trobar tres establiments imaginaris en el directori d’empreses associades, concretament a la secció ‘On Comprar’. També s’hi ha de localitzar un objecte que és impossible d’adquirir i una ‘fake news’ que hi ha a l’apartat de notícies.

La campanya finalitzarà dissabte de la setmana vinent, 10 d’abril.