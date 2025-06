Dos correus de Villarejo fan encara més evident que l’Executiu de Rajoy va crear la conxorxa per a acabar amb BPA

Mariano Rajoy davant la comissió d’investigació sobre l’operació Catalunya al Congrés dels diputats de Madrid

Segons ha publicat aquest dilluns “El món a RAC1” han sortit a la llum dos nous correus electrònics relacionats amb l’operació Catalunya que confirmen el que aquest programa radiofònic va explicar a principis d’abril: que “el govern de Mariano Rajoy va orquestrar una operació per a carregar-se la Banca Privada d’Andorra”.

Concretament, Elmón.cat ha publicat dos correus entre l’excomissari José Manuel Villarejo i l’exnúmero dos del Ministeri de l’Interior, Francisco Martínez. Són dos missatges enviats el 28 i el 30 d’abril de 2015 en què s’intercanvien retrets i acaben revelant més detalls sobre l’operació Catalunya i la trama andorrana. El primer correu l’envia Villarejo a Martínez, per a dir-li que estava enfadat perquè li havien demanat que deixés tot el que estava fent per dedicar-se a buscar històries sobre Corinna Larsen. Arran d’això, Villarejo obria la caixa dels trons i amenaçava el govern espanyol de “parlar de l’operació Kitchen, de Catalunya, d’Andorra i de tot el que li havien encarregat”.

Segons segueix assegurant el mitjà català, sobre aquesta trama andorrana, Villarejo afegia que se sentia “enganyat”. Criticava que es fes servir la captura de pantalla que demostrava que els Pujol tenien comptes a Andorra que ell havia aconseguit. També que el govern espanyol anés només contra la BPA quan els moviments forts dels independentistes eren l’AndBank i altres entitats bancàries.

L’excomissari creia que, si no es va destapar el que hi havia en altres bancs era perquè, a part d’independentistes, també hauria afectat altres alts càrrecs espanyols. Finalment, en aquest correu, Villarejo també criticava que no s’hagués fet cas de l’excap de la UDEF, José Luis Olivera, que es va negar a participar en la “reunió on es va decidir la intervenció” perquè deia que tots els que formessin part de la trama “acabarien amb maldecaps”.

Un correu a què Francisco Martínez responia dos dies després. Deia: “No tens ni idea de les raons per les quals al més alt nivell es va decidir actuar contra la BPA i no admetre l’oferta de la teva font de l’Andbank”. I sobre el que deia Villarejo sobre José Luis Olivera, Martínez responia que en el seu moment l’excap de la UDEF ja li havia explicat per què no hi havia volgut participar: diu que “no veia clar que s’apliquessin aquestes mesures tan dràstiques… però ja està fet”. Així ho recull Elmón.cat.

Aquests correus que publica Elmón.cat, per tant, confirmen que el govern espanyol va maniobrar per a fer caure la Banca Andorrana, tal com havia explicat el mitjà català en el seu cas “fent referència a uns correus electrònics entre un espia del CNI i Villarejo, i explicant que també n’havia format part el govern andorrà. I tot i que en aquests nous correus l’interlocutor és diferent, en els dos casos l’adreça electrònica des d’on Villarejo enviava i rebia els correus és la mateixa”.





Informació de RAC1