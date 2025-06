Torna el bus turístic els mesos de juliol, agost i setembre

El bus turístic en una de les seves rutes. Foto: Andorra Turisme

El bus turístic tornarà a fer parada aquest estiu a totes les parròquies del país. La iniciativa, es posa en marxa de nou a partir de l’1 de juliol i s’allarga fins el 15 de setembre ininterrompudament, amb una proposta diferent per a cada dia de la setmana. Així, els recorreguts –que comencen a les 9.30 hores del matí– tenen l’art romànic, els oficis o les tradicions del Principat com a fil conductor i permeten als usuaris recórrer diferents indrets del país. Tots acaben prop de les 14 hores menys l’itinerari de dissabte, que inclou dinar i que ho fa a les 16 hores.

Com ja va passar l’any passat amb una bona rebuda, l’1 de juliol s’ofereix una jornada de portes obertes als residents que vulguin apuntar-s’hi. Els interessats hauran d’acreditar la residència al país a l’oficina de turisme d’Andorra la Vella, on se’ls facilitaran les entrades fins a emplenar l’aforament. L’itinerari previst per als dimarts inclou una visita al casc antic i l’església de Sant Julià, així com una visita pel centre històric i el temple d’Andorra la Vella.

Els usuaris valoren aquesta oferta d’estiu amb un 9,1 sobre 10 i destaquen que l’activitat inclou guia en català, castellà, anglès i francès. El preu és de 24 euros per als itineraris de matí i de 39 euros per al de dissabte, que inclou l’àpat del migdia. Els infants de menys de tres anys tenen entrada gratuïta i els de fins a 12, un 50% de descompte.