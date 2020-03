Les autoritats sanitàries informen que el jove de 20 anys ingressat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell des de dissabte de la setmana passada afectat per coronavirus ha estat donat d’alta. El jove, l’únic positiu per aquesta afecció que hi ha hagut al Principat de moment, ha rebut ja dos anàlisis negatius. El darrer, aquest mateix diumenge.

Així doncs, es considera que el pacient ja no transmet la malaltia, pel que pot abandonar l’Hospital i ja no és necessari que mantingui cap tipus d’aïllament. El jove havia contret el virus en un viatge a Milà i la seva afectació era molt lleu.

A hores d’ara no hi ha cap pacient pendent de diagnòstic i només resten en aïllament domiciliari 14 persones: 12 que pertanyen a l’entorn més proper d’aquest jove ara donat d’alta, i 2 que van viatjar en un avió prop d’un home que posteriorment va ser diagnosticat també amb coronavirus. El període que han de romandre a casa de manera preventiva és de dues setmanes.

Un cop més, el Ministeri de Salut recomana no viatjar a les zones amb més presència de la malaltia (la Xina, el Japó, Singapur, l’Iran, Corea del Sud i quatre regions d’Itàlia), així com la necessitat de posar-se en contacte amb el telèfon d’emergències consulars si es prové d’algun d’aquests territoris: +376 324 292. Si es té qualsevol tipus de simptomatologia cal trucar al telèfon 116.

Els protocols i recomanacions sobre com actuar, així com informació general sobre què és el coronavirus COVID-19 es poden trobar al web www.salut.ad.