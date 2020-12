Donar suport als que més pateixen la crisi sanitària, una de les inquietuds dels escolars d’Ordino

La primera sessió de Consell d’Infants d’Ordino ha tingut lloc aquest dijous al matí de manera telemàtica i ha comptat amb la participació dels dos cònsols d’Ordino que han acceptat i avaluat les diferents propostes presentades, des de la sala del Consell.

Els alumnes de l’últim curs de primària de l’Escola Andorrana i de CM2 de l’Escola Francesa, no s’han hagut de desplaçar de les aules i s’han mostrat força còmodes amb l’ús de les eines telemàtiques. Pel que fa a les propostes presentades en el Consell, el primer

torn de paraula ha estat per l’Escola Francesa que ha llençat quatre idees resumides en treballar per aconseguir reduir al màxim els residus, sobretot de les burilles de tabac; organitzar una exposició sobre el canvi climàtic, per a la que s’ha demanat una sala disponible; aprofundir en el significat de la denominació d’Ordino com a Reserva de la Biosfera, a través de xerrades amb experts en el tema; i ajudar els padrins amb els horts socials.

El cònsol major, J.Àngel Mortés, ha agraït les propostes, i ha demanat més civisme i conscienciació per part de tots per aconseguir aquests objectius. També ha destacat l’intercanvi generacional amb l’activitat proposada amb la gent gran.

Si bé els alumnes francesos han centrat les seves inquietuds en temes vinculats al medi ambient, l’Escola Andorrana s’ha mostrat preocupada pel col·lectiu de la gent gran i les famílies més vulnerables que pateixen les conseqüències de la crisi sanitària. Aquests han presentat tres propostes, escriure cartes a aquells padrins i padrines que vulguin rebre-les; fer una campanya de recollida de roba i jocs per a la gent més necessitada; i crear una web amb continguts pedagògics i lúdics, a ningú se li escapa, per ampliar l’oferta d’activitats a fer quan estem a casa.

La cònsol, Eva Choy, i presidenta de la Comissió de Benestar Social, ha respost amb contundència per portar a terme totes les idees presentades alhora que ha felicitat els infants per aquesta sensibilitat vers els col·lectius que més pateixen la crisi actual.

El Comú posarà a l’abast tots els recursos i mecanismes necessaris per tirar endavant les propostes tan aviat com sigui possible.