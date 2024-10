Dona positiu en la prova de drogues al volant, li troben cocaïna al cotxe i delata un company que també és detingut

Dos homes detinguts (Arxiu/iStock)

Aquests darrers dies, un conductor, de 22 anys, va ser arrestat per agents del Cos de Policia en haver donat positiu en la prova d’estupefaents que se li va realitzar. Durant el control, els funcionaris del servei de l’ordre li van trobar restes de cocaïna al cotxe i, per aquest motiu, també va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.

Arran de la seva declaració, es va arrestar un altre home de 22 anys també com a presumpte autor d’un altre delicte contra la salut pública. Segons va manifestar el primer detingut, havien anat junts a comprar la droga.