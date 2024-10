Andorra i França inauguren el camí de la transhumància que transcorre entre la Vall d’Incles i el Plateau de Beille

El ministre, Guillem Casal, en la inauguració del nou sender de la transhumància (SFGA)

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha inaugurat aquest divendres el nou sender de la transhumància anomenat ‘Estives’ (fa referència a les pastures de muntanya a l’estiu) que recorre des de la Vall d’Incles, Canillo (Andorra), fins al Plateau de Beille, Arieja (França). L’acte d’inauguració, que s’ha celebrat a Ràdio Andorra després del vuitè diàleg transfronterer entre Andorra i Occitània ja que no s’ha pogut fer sobre el terreny per previsió meteorològica adversa, ha comptat amb la participació també del cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, l’alcalde de Mérens i President de la Mancomunitat de l’Alt Arieja, Jean Pierre Sucre, i el primer viceministre de la Comissió de Transicions ambientals i Societats, del desenvolupament Econòmic, del Turisme, de l’Economia Social i Solidària del Consell departamental de l’Arieja, Jean-Paul Ferré.

El projecte és una de les primeres iniciatives que han sorgit gràcies a la bona col·laboració i cooperació entre els dos territoris, fruit dels treballs tècnics duts a terme en el marc del diàleg. “Avui inaugurem un projecte que ens permet estrènyer les relacions de cooperació amb el país veí del nord així com també donar noves opcions de senderisme, alhora que podem explicar la importància de mantenir una ramaderia extensiva i la pràctica de la transhumància”, ha emfatitzat el ministre Casal. “Una pràctica que ens recorda que tot i ser un país de muntanya, sempre hem estat oberts a l’exterior, propiciant el comerç amb els nostres veïns i fomentant els intercanvis socials i culturals”. La delegació francesa s’ha expressat en els mateixos termes, posant de relleu que la inauguració del camí mostra la bona cooperació entres els territoris.

L’objectiu del projecte és posar en valor una pràctica ancestral com és la transhumància, catalogada com a patrimoni immaterial de la UNESCO, i poder donar a conèixer a la ciutadania aquest mètode de pastura de forma clara i pràctica. Així mateix, i al llarg del recorregut que estarà marcat amb pals de fusta per a un fàcil seguiment, també es posa l’accent en les races locals de bestiar d’Andorra (la vaca Bruna d’Andorra, cavall català, el cavall ceretà, l’ovella barbarina i l’ovella Ripollesa) i de l’Arieja (la vaca gascona dels Pirineus, el cavall de Merenç i l’ovella tarasconina). Totes elles són races rústiques de bestiar que practiquen el pastoralisme a Andorra i a l’Arieja i que es destinen principalment a la producció de carns sota distintius de qualitat.

Els trajecte també permet apropar a la ciutadania la importància que tant el Principat com la regió veïna mantinguin una ramaderia extensiva basada en la transhumància perquè aquest fet incrementa els nivells de manteniment del paisatge, la conservació de la biodiversitat i la prevenció dels riscos naturals. A més, aquest mètode afavoreix la producció de productes alimentaris de qualitat de proximitat i genera activitats turístiques com l’agroturisme.





22 quilòmetres de recorregut amb refugis guardats

El camí recorre els camins tradicionals que seguien els ramats de bestiar amb els pastors i els seus gossos que els guiaven i protegien durant els exigents desplaçaments estacionals. És un recorregut d’alta muntanya amb un paisatge feréstec d’una gran bellesa en el qual es troben vestigis arquitectònics com bordes, cabanes de pastor, orris i camins de pedra seca, entre altres, que són testimoni de la transhumància, Actualment, els ramats —principalment vaques, cavalls i ovelles— continuen pujant a pasturar a l’alta muntanya a l’estiu, des d’on es baixen a la tardor per a estabular-los i protegir-los de les inclemències climàtiques hivernals.

Entrant als detalls tècnics del recorregut, aquest es pot fer en les dues direccions amb l’entrada, per la part andorrana, a la Vall d’Incles, i per la part francesa pel Plateau de Beille. Té una distància de gairebé 22 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.370 metres i compta amb dos refugis guardats al llarg del trajecte, Juclar (Andorra) i Rhules (França) per tal de poder fer, si s’escau, el recorregut en diverses etapes i així estar a l’abast de tots els públics.

Andorra Turisme ja ha inclòs el nou Camí de la transhumància en el catàleg de rutes de senderisme. Es pot consultar, així com descarregar la informació, la ruta i el perfil a: https://visitandorra.com/ca/natura/ruta-senderisme-cami-de-la-transhumancia/.