Documental d’Andorra Televisió sobre els 40 anys del Govern d’Andorra per commemorar l’efemèride

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el director de Ràdio i Televisió d’Andorra, Xavier Mujal, han presentat aquest dijous ‘Gov 40: la modernització d’un país’. Es tracta d’un documental d’una hora de durada realitzat per Andorra Televisió i que fa un recorregut als 40 anys de trajectòria del Govern d’Andorra.

S’emmarca, tal com ha apuntat el ministre, en les diferents accions que s’han organitzat per commemorar el 40è aniversari de la creació de l’Executiu. Així, el documental busca “posar en valor el rol d’aquesta institució i veure com amb la seva creació s’ha transformat també el Principat”, tal com ha apuntat el ministre. La peça, realitzada per Albert Aymamí, Ester Pons i Xavier Boix, dona continuïtat al documental que va fer-se fa 20 anys i que recollia els primers anys d’història del Govern. Per a Mujal, “es tracta d’una peça audiovisual feta des de l’anàlisi i la recerca que permetrà conèixer el país i les seves característiques, tant per als que són del país com per als de fora”.

El documental s’estrenarà a Andorra Televisió el 15 de març a les 21.15h de la nit. El mateix dia es farà també una presentació oficial per a les autoritats als cinemes Illa Carlemany, i se’ls entregarà un USB que inclourà aquesta peça audiovisual i també la que va estrenar-se ara fa dos dècades. Precisament aquesta segona proposta es tornarà a difondre per ATV el 16 de març després de l’Informatiu Vespre.

L’estrena de ‘Gov 40: la modernització d’un país’, és la segona iniciativa impulsada per destacar aquesta efemèride. La primera d’elles va ser la publicació d’un llibre il·lustrat on s’expliquen, de manera breu, els moments més destacats dels quaranta primers anys del Govern. ‘Petita Història del Govern d’Andorra’ ha estat escrit per l’historiador Joan Peruga i compta amb l’especial col·laboració i les il·lustracions de Pilarín Bayés. Gallardo ha destacat que donada la bona rebuda del llibre, que ja s’ha fet arribar als centres educatius, biblioteques i ludoteques del país, podrà adquirir-se també a les llibreries a partir del 9 de març.

Finalment, el titular de Presidència, Economia i Empresa ha avançat que a finals d’any s’organitzarà també l’exposició commemorativa que permeti apropar, recollir i traslladar la població la vida política del Principat.