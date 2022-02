El Comú impulsa amb la Cambra de Comerç un pla de dinamització comercial a l’entorn de Santa Coloma

El Comú d’Andorra la Vella i la Cambra de Comerç uneixen esforços per tirar endavant un pla de dinamització comercial a Santa Coloma (des de l’avinguda Santa Coloma, a Andorra la Vella, fins a la Margineda) amb l’objectiu de millorar el desenvolupament empresarial de la zona. És per això que es farà una diagnosi actualitzada per identificar els aspectes a millorar, revisar l’estat actual del comerç, avaluar els principals pols d’atracció i quins reptes hi ha per endavant.

Així ho ha presentat aquest dijous la consellera de Desenvolupament estratègic i comercial i Projectes participatius, Meritxell López, que ha recordat que Santa Coloma aglutina prop d’un miler d’empreses, el que suposa una quarta part del total que té la parròquia. “Aquest projecte se suma a la important transformació urbanística que s’ha fet a Santa Coloma els darrers anys”, ha ressaltat.

Alhora, ha explicat que el projecte és fruit d’un acord de col·laboració entre el Comú d’Andorra la Vella i la Cambra de Comerç, que se suma a altres accions dutes a terme recentment per donar un impuls al comerç de la parròquia. En aquest sentit, ha recordat que arran de la pandèmia s’han ofert, també conjuntament amb l’entitat, cursos de formació totalment subvencionats per a les empreses de la parròquia i als quals s’han acollit uns 300 negocis.

Sobre el pla específic a Santa Coloma, la responsable de formació, comerç i turisme de la Cambra de Comerç, Stella Canturri, ha detallat que el projecte se centrarà a les avingudes Santa Coloma i d’Enclar i els carrers adjacents i es desenvoluparà en tres fases per, en primer lloc, recollir informació actualitzada sobre el cens d’establiments i poder fixar les línies d’actuació. Així doncs, es faran propostes de millora sobre l’oferta de producte, es valoraran quines accions són les més adequades per potenciar l’atractivitat comercial i l’experiència de compra i identificar les necessitats dels operadors, així com les fortaleses i debilitats de la zona. I en la fase final s’implementaran les mesures que estableixi aquesta diagnosi.

Tot el procés es durà a terme escoltant i recollint les opinions del sector comercial d’aquest punt de la parròquia, que no compta amb una associació constituïda, a diferència d’altres àrees. Es treballa amb la idea que la Cambra presenti el full de ruta amb les primeres conclusions aquest mes de juny.

Altres accions de dinamització comercial

D’altra banda, la consellera Meritxell López ha ressaltat altres iniciatives de dinamització comercial que s’han engegat darrerament, com l’Oficina d’Atenció al Comerç, per oferir una resposta global als gairebé 4.000 negocis de la parròquia, tant als que disposen d’una associació a la seva àrea com els que no. Des que es va posar en marxa l’ens fa 9 mesos ha atès les demandes i consultes de més de 300 establiments. A més d’atendre peticions i consultes, s’ha donat suport a activitats concretes, com el Concèntric al Centre històric o la campanya de dinamització del carrer Callaueta un cop transformat en zona d’ús exclusiu per a vianants.

D’altra banda, el Comú ha millorat la connectivitat via WIFI en diverses zones, com a la plaça Guillemó i a la plaça de l’antiga caserna de bombers, donant resposta a una demanda de les associacions de comerciants i per contribuir a donar més visibilitat al comerç i la restauració. Ara s’estudia tècnicament si es pot ampliar l’acció amb un tercer punt WIFI a Riberaygua i travesseres.