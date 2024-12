Divendres s’inaugura a l’MCTA la mostra DE-CONSTRUCCIÓ

Cartell anunciador de la inauguració de l’exposició (MCTA)

El pròxim divendres, 20 de desembre, s’inaugurarà l’exposició ‘DE-CONSTRUCCIÓ‘, l’últim projecte que posa fi a un cicle de cinc anys de col·laboració entre l’Escola d’Art d’Andorra la Vella i el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA). En aquesta iniciativa, l’alumnat de l’escola s’ha inspirat en les exposicions temporals del museu i aquesta vegada s’inspira en ‘SONS. Analogies musicals a la pintura’. L’estrena de la mostra, que es podrà visitar fins al 3 de gener, serà a les 19 hores, al vestíbul del museu.

Per això, en aquesta edició, els estudiants han conjugat en les seves creacions la pintura i la música, seguint el fil de la mostra temporal. L’exposició, formada per 26 obres, convida els visitants a fer un viatge visual i sonor a través de diverses disciplines com la fotografia, la pintura, la ceràmica, la joieria i el gravat. Totes elles estan exposades en quatre mòbils circulars, creant una experiència immersiva que convida a recórrer l’espai mentre es gaudeix de la música i l’art.

La iniciativa artística compta amb l’aportació musical de Lluís Cartes, Laura Garcia, Kic Barroc i Lluís Casahuga.