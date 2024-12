Les institucions de l’Alt Pirineu i Aran i la UdL, compromeses amb el desplegament del Grau en Infermeria

Signatura del Protocol de compromís de les institucions amb el desplegament del Grau en Infermeria al Pirineu (Govern.cat)

El Centre de Suport Territorial Pirineus de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, a Tremp, ha acollit aquest dimecres la signatura del Protocol de compromís de les institucions del territori amb el desplegament del Grau en Infermeria al Pirineu. Es tracta d’un document de col·laboració institucional que impulsarà la plena implementació dels estudis a l’Alt Pirineu i Aran, rubricat pel Govern de la Generalitat, la Universitat de Lleida (UdL), el Conselh Generau d’Aran, els consells comarcals i els ajuntaments capital de comarca de la vegueria.

El Grau en Infermeria al Pirineu arrencarà al setembre de 2025 amb vint places per al primer curs. Comptarà amb una unitat docent a Tremp, on es realitzaran íntegrament els primers dos cursos del grau. En canvi, en els cursos de tercer i quart les classes teòriques es mantindran a Tremp, però les pràctiques es podran realitzar als dispositius assistencials de tota la Regió Sanitària. Les pràctiques clíniques es faran en períodes de durada d’entre una setmana i un mes, i es podran dur a terme a l’Hospital Comarcal del Pallars, a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, a l’Hospital de Cerdanya, a l’Espitau Val d’Aran, als diferents centres d’atenció primària, als centres residencials i, en definitiva, als diversos dispositius assistencials del territori.

En el protocol signat avui dimecres, les institucions s’han compromès a col·laborar amb la UdL per a facilitar la realització de les pràctiques del grau arreu de la Regió Sanitària. En aquest sentit, habilitaran un espai docent als diferents hospitals i n’assumiran els subministraments (llum, aigua, climatització, neteja, manteniment, etc.). També facilitaran la mobilitat i l’allotjament de l’alumnat fora del municipi de Tremp, temporalment, durant els períodes de pràctiques en què calgui traslladar-se.





Una aposta de llarg recorregut

La delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Sílvia Romero Galera, ha assenyalat que el dia d’avui ha estat “molt esperat” a la vegueria. “Fa tres anys que els departaments de Salut i Recerca i Universitats van recollir la necessitat que hi havia arreu del territori de disposar de més professionals d’infermeria davant d’un dèficit que és general però que té una incidència especial al món rural i al Pirineu”, ha recordat la delegada. Des d’aleshores, “es va començar a treballar per a complir tots els requeriments necessaris” per a poder tenir una unitat docent al Pirineu, ha dit Romero. La delegada ha apuntat també que el Grau en Infermeria “és una formació universitària amb un component pràctic molt important, i per això ha calgut la implicació dels centres sanitaris de tot el Pirineu”.

Per la seva banda, el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy Llorens, ha afirmat: “Avui és un dia per a dir al territori que el que fa temps que estaven buscant, ja ho tenen”. “Ara som tres actors: la Universitat, la Generalitat i les administracions del territori. Només hi falta el quart, que és la població. Esperem que els joves s’hi apuntin”, ha subratllat el rector.

Finalment, la directora general d’Universitats, Victòria Girona Brumós, ha destacat que “la col·laboració institucional és essencial per a garantir la qualitat de la programació acadèmica i assegurar que els estudiants de l’Alt Pirineu i Aran tinguin les mateixes oportunitats de formar-se, amb els mateixos estàndards d’excel·lència que qualsevol estudiant del Sistema Universitari de Catalunya.”





Grups de pràctiques des de 2023

Al curs 2023 – 2024, un grup de set alumnes de quart dels campus de Ciències de la Salut de Lleida i d’Igualada va desplaçar-se per primer cop a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran per a realitzar assignatures optatives i pràctiques assistencials en diferents centres de la vegueria. L’experiència, molt positiva –s’ha traduït en tres professionals que han decidit quedar-se a treballar al territori–, s’ha repetit enguany amb un grup de vuit alumnes.