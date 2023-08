Diumenge de sardanes a la Seu d’Urgell

Ballada de sardanes a la plaça de Catalunya de la Seu d’Urgell (Foto: arxiu)

Els Amics de la Sardana de la Seu d’Urgell continuen el calendari de l’estiu amb una ballada diumenge vinent, a la plaça de les Monges, a les 19.30 hores, amb la Cobla Vents de Riella. El programa inclou quatre audicions més durant el mes d’agost, incloses les que formen part de la festa major urgellenca. La següent cita serà amb la Cobla Jovenívola d’Agramunt, que tocarà diumenge 20 d’agost, a les 19.30 hores, a la plaça del Camp del Codina.

Com a novetat d’enguany, totes les formacions tocaran el tema ‘Coti x coti’ del grup The Tyets. Els Amics de la Sardana de la Seu d’Urgell han volgut destacar aquest fet perquè és “el tema estrella i engrescador de l’estiu”. L’entitat creu que el fet que s’hagi fet tan coneguda aquesta cançó “pot animar petits i joves a participar de la nostra dansa tradicional i popular”.

El grup mataroní The Tyets ha aconseguit recentment el Disc de Platí per ‘Coti x Coti’, combinant el reggaeton amb la sardana. Des del passat mes de març, quan va estrenar el tema, ja acumula més de 13 milions de reproduccions a Spotify i 15 milions sumant totes les plataformes. Xavier Ventosa va arranjar la cançó per a poder ser ballada.





Ballades de festa major

La primera de les ballades de sardanes previstes en el marc de la celebració de la festa major de la Seu d’Urgell serà el diumenge 27 d’agost, amb la Bellpuig Cobla, a les vuit del vespre a la plaça de les Monges. L’endemà, dilluns 28 d’agost, la música la interpretarà novament la Cobla Vents de Riella, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre. Finalment, com és tradicional, a la mateixa hora, la Cobla Principal de la Bisbal reunirà els amants de la sardana a la plaça de Catalunya, el dimarts 29 d’agost, en el darrer dia de la celebració urgellenca.